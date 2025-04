MCT Technic apresentará soluções sustentáveis de NOx na Automec 2025

A MCT Technic, da Turquia, apresentará sua tecnologia de ponta em sensores de NOx na Automec 2025, organizada em São Paulo. A empresa tem como objetivo trazer soluções automotivas ecologicamente corretas para a América Latina, destacando inovações desenvolvidas localmente que reduzem as emissões nocivas e apoiam a mobilidade sustentável

SÃO PAULO , April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A empresa de tecnologia MCT Technic, sediada na Turquia, está pronta para apresentar suas soluções ambientalmente conscientes na Automec 2025, que acontece de 22 a 26 de abril no São Paulo Expo. No estande #J09, a MCT Technic apresentará sua tecnologia de sensores desenvolvida localmente, projetada para reduzir as emissões de óxido de nitrogênio (NOx) dos veículos e aprimorar os padrões de sustentabilidade.

Com uma infraestrutura de produção doméstica robusta, a MCT Technic chamou a atenção por seu compromisso com a redução do impacto ambiental por meio de soluções avançadas de hardware e software. Seus produtos se destacam graças aos certificados de conformidade com a regulamentação europeia, à garantia de qualidade técnica e ao forte desempenho em sustentabilidade.

Grande potencial para inovações sustentáveis

“Temos orgulho de apresentar nossas tecnologias automotivas ecologicamente corretas em uma das maiores feiras automotivas do mundo”, disse Furkan Yılmaz, Presidente da MCT Technic. “Nossos sensores de NOx - os primeiros de seu tipo desenvolvidos e fabricados na Turquia - reduzem as emissões nocivas dos veículos e, ao mesmo tempo, criam um ambiente habitável. Navegando pelo enorme potencial de soluções sustentáveis, pretendemos expandir nossa presença no Brasil e em toda a América Latina.”

Durante o evento de cinco dias, a MCT Technic pretende expandir sua presença na região, garantindo novos distribuidores e estabelecendo parcerias técnicas.

A Automec 2025, reconhecida como um dos principais encontros da América do Sul para peças automotivas, manutenção e serviços, deve atrair milhares de profissionais de vários países, todos buscando soluções de ponta para um futuro mais verde.

Contato:

Hacı Yilmaz

info@mctsensor.com

