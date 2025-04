Bitget lança novo anúncio com Raphinha, estrela do FC Barcelona, para promover uma solução mais inteligente para criptomoedas

VICTORIA, Seicheles, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal bolsa de criptomoedas e empresa de Web3, está lançando uma nova campanha dinâmica com a LALIGA, apresentando o eletrizante ponta do Barcelona, Raphinha. A nova colaboração destaca os produtos inovadores de trading da Bitget — Copy Trading, Launchpool e Pre-market — traçando um paralelo perspicaz entre a precisão do futebol de elite e a estratégia por trás do trading inteligente de criptomoedas por meio de uma série de vídeos que serão lançados ao longo do mês de abril.

Assim como Raphinha dribla os defensores com estilo de samba ou executa a precisão do tiki-taka no campo, as ferramentas da Bitget capacitam os traders a navegar pelos mercados de criptomoedas com agilidade e visão estratégica. Os três comerciais da campanha mostram essa harmonia, combinando a abordagem inovadora da LALIGA para o esporte com as soluções de trading orientadas por tecnologia da Bitget.

"No futebol, decisões em frações de segundo fazem a diferença entre um gol e um erro", disse Jorge de la Vega, diretor executivo da LALIGA. "A parceria com a Bitget reflete nosso foco compartilhado em inovação, desempenho e estratégia — seja no campo ou nos mercados."

Raphinha, que recentemente atingiu 50 contribuições para gols pelo FC Barcelona nesta temporada, ecoou o sentimento: "Futebol e trading exigem pensamento rápido e as ferramentas certas. A plataforma da Bitget ajuda os traders a se manterem à frente, assim como fazemos em campo."

A campanha não se trata apenas de estrelato; trata-se de engajamento. A Bitget lançará iniciativas de educação para usuários e desafios de trading, permitindo que os participantes ganhem prêmios exclusivos da LALIGA, incluindo ingressos para partidas para ver Raphinha em ação pelo líder da liga, o FC Barcelona. Pense nisso como um hat-trick de oportunidades: aprender, fazer o trade e ganhar.

"O que mais me empolga nesta parceria não é apenas o destaque compartilhado entre criptomoedas e futebol; é o quanto esses mundos são fundamentalmente semelhantes. Quando Raphinha recebe a bola, ele está processando posicionamento, momento e oportunidade em tempo real, assim como um trader experiente lendo os movimentos do mercado", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. Ela acrescentou: "Criamos ferramentas que proporcionam aos usuários essa mesma vantagem: o Copy Trading permite aprender com os profissionais, Launchpool oferece uma renda passiva sem esforço e Pre-market proporciona oportunidades de ganhos antecipados. Esta campanha celebra essa mentalidade estratégica, seja realizando trading em nossa plataforma ou assistindo Raphinha brilhar no Camp Nou."

A reputação da LALIGA por adotar tecnologia se alinha perfeitamente com a missão da Bitget de tornar o trading de criptomoedas acessível e intuitivo. Ambas os setores prosperam com estratégia, timing e execução — seja um passe perfeitamente colocado ou um trading bem cronometrado. Esta campanha marca o mais recente capítulo no crescente legado esportivo da Bitget, que já fez parceria com o lendário jogador de futebol Lionel Messi e o clube italiano Juventus. À medida que a campanha se desenrola, a Bitget e a LALIGA buscam inspirar fãs e traders a adotarem uma abordagem mais inteligente e estratégica, tanto no mundo das criptomoedas quanto além dele.

Visite o canal do Bitget no YouTube para a primeira parte da série do Raphinha.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a realizarem trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional que oferece uma variedade de soluções completa para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs, um navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

