Bitget Memperkenalkan Iklan Baharu yang Menampilkan Raphinha, Bintang FC Barcelona untuk Memperjuangkan Penyelesaian Kripto yang Lebih Pintar

VICTORIA, Seychelles, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, memulakan kempen baharu yang dinamik dengan LALIGA, menampilkan pemain sayap Barcelona yang bertenaga, Raphinha. Kerjasama baharu ini menyerlahkan produk dagangan inovatif Bitget—Perdagangan Salin, Launchpool serta Pra-pasaran—mencipta persamaan pintar antara ketepatan permainan bola sepak elit dan strategi perdagangan kripto yang bijak, melalui siri video yang akan dilancarkan sepanjang bulan April.

Sama seperti Raphinha yang menggelecek melepasi pertahanan dengan gaya samba atau melaksanakan tiki-taka dengan ketepatan di padang, alat perdagangan Bitget memberikan kuasa kepada pedagang untuk mengemudi pasaran kripto dengan penuh kelincahan dan pandangan jauh. Tiga iklan dalam kempen ini menonjolkan keserasian tersebut, menggabungkan pendekatan inovatif LALIGA dalam sukan dengan penyelesaian perdagangan berasaskan teknologi Bitget.

“Dalam bola sepak, keputusan dalam sekelip mata menentukan perbezaan antara gol dan tersasar,” kata Jorge de la Vega, pengarah eksekutif LALIGA. “Kerjasama dengan Bitget mencerminkan fokus bersama kami terhadap inovasi, prestasi dan strategi, sama ada di atas padang atau di pasaran.”

Raphinha, yang baru-baru ini mencapai matlamat 50 sumbangan gol untuk FC Barcelona pada musim ini, menyuarakan sentimen: “Bola sepak dan perdagangan sama-sama menuntut pemikiran yang pantas serta alat yang tepat. Platform Bitget membantu pedagang kekal selangkah di hadapan, sama seperti kami ketika berada di atas padang.”

Kempen ini bukan sekadar tentang kuasa bintang tetapi juga tentang keterlibatan. Bitget akan melancarkan inisiatif pendidikan pengguna dan cabaran perdagangan, yang membolehkan peserta memenangi hadiah eksklusif LALIGA termasuk tiket perlawanan untuk menyaksikan Raphinha beraksi untuk peneraju liga, FC Barcelona. Anggaplah ini sebagai hatrik peluang: belajar, berdagang dan menang.

“Apa yang paling mengujakan saya tentang perkongsian ini bukan sekadar tumpuan bersama antara kripto dan bola sepak, tetapi bagaimana kedua-dua dunia ini sebenarnya berkongsi persamaan yang mendalam. Apabila Raphinha menerima bola, dia sedang memproses kedudukan, momentum dan peluang dalam masa nyata—sama seperti seorang pedagang yang cekap membaca pergerakan pasaran,” kata Gracy Chen, CEO Bitget. Beliau menambah, “Kami telah membangunkan alat yang memberikan kelebihan yang sama kepada pengguna: Perdagangan Salin yang membolehkan anda belajar daripada pakar, Launchpool yang menawarkan pendapatan pasif dengan mudah dan Pra-pasaran yang membuka peluang untuk kemenangan awal. Kempen ini meraikan pemikiran strategik itu, sama ada anda berdagang di platform kami atau menyaksikan Raphinha beraksi dengan gemilang di Camp Nou.”

Reputasi LALIGA dalam merangkul teknologi selaras dengan misi Bitget untuk menjadikan perdagangan kripto lebih mudah diakses dan intuitif. Kedua-dua industri ini berkembang melalui strategi, ketepatan masa dan pelaksanaan—sama ada menerusi hantaran bola yang sempurna atau perdagangan yang dilakukan pada waktu yang tepat. Kempen ini menandakan bab terbaru dalam warisan sukan Bitget, selepas bekerjasama dengan legenda bola sepak Lionel Messi serta kelab bola sepak Itali, Juventus. Sepanjang kempen ini, Bitget dan LALIGA berhasrat untuk memberikan inspirasi kepada peminat serta pedagang agar merangkul pendekatan yang lebih pintar dan strategik, bukan hanya dalam dunia kripto tetapi juga di luar bidangnya.

