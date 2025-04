ビットゲット (Bitget)、FCバルセロナ (FC Barcelona) のスター、ラフィーニャ (Raphinha) を起用した新広告を発表、よりスマートな暗号通貨ソリューションをアピール

セーシェル共和国ビクトリア発, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲットは、バルセロナの電撃的ウィンガー、ラフィーニャを起用したLALIGAとのダイナミックな新キャンペーンを開始する。 この新たなコラボレーションは、ビットゲットの革新的なトレーディング商品であるコピートレーディング (Copy Trading)、ローンチプール (Launchpool)、プレマーケット (Pre-market)にスポットライトを当て、4月中に公開される一連のビデオを通じて、エリートサッカーの正確さと、スマートな暗号通貨取引の背後にある戦略の類似点を巧妙に描いている。

ラフィーニャがサンバを踊るように華麗にディフェンダーの横を駆け抜けたり、ピッチ上で正確にティキタカを披露したりするように、ビットゲットのツールは機敏性と先見性をもって暗号通貨市場で売買する力をトレーダーに与えている。 このキャンペーンの3つのコマーシャルは、LALIGAのスポーツに対する最先端のアプローチとビットゲットのテクノロジー主導のトレーディングソリューションを融合させ、その調和性を紹介している。

LALIGAのエグゼクティブディレクターであるホルヘ・デ・ラ・ベガ (Jorge de la Vega) は次のように述べている。「サッカーでは、一瞬の判断でゴールかミスかの違いが決まります。 ビットゲットとの提携は、競技場であれ市場であれ、イノベーション、パフォーマンス、戦略に対する私たちの共通の焦点を反映しています。」

今シーズンFCバルセロナで50ゴールを最近貢献したラフィーニャも、この意見に賛同している。「サッカーであっても、トレーディングであっても、素早い思考と適切なツールが必要です。 ビットゲットのプラットフォームは、ピッチ上で私たちが先手を打とうとするのと同じように、トレーダーが一歩先の立場を保つのに役立ちます。」

このキャンペーンは、単なるスターパワーではなく、エンゲージメントも重視している。 ビットゲットは、ユーザー教育イニシアチブとトレーディングチャレンジを展開し、参加者は、リーグ首位のFCバルセロナの試合でラフィーニャが活躍するのを見られる観戦チケットなど、LALIGA限定の賞品を獲得することができる。 これは、学ぶ、取引する、そして当たる機会のハットトリックのようなものである。

「このパートナーシップで私が最も胸を躍らせているのは、暗号通貨とサッカーの間でスポットライトを共有するだけでなく、これらの世界がいかに根本的に似ているかということです。 ラフィーニャはボールを受け取ると、熟練したトレーダーが市場の動きを読むように、ポジショニング、モメンタム、チャンスをリアルタイムで処理しているのです」とビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「当社では、同じような優位性をユーザーにもたらすツールを構築しました。コピートレーディングではプロから学ぶことができ、ローンチプールでは簡単に受動的収入を得ることができ、プレマーケットでは早期の勝機を提供しています。 このキャンペーンは、当社のプラットフォームで取引するときでも、ラフィーニャがカンプ・ノウで観衆を興奮させているのを見るときでも、その戦略的マインドを称えるものです。」

LALIGAはそのテクノロジー採用度についても高く評価されており、暗号通貨取引を身近で直感的なものにするというビットゲットの使命と完全に合致している。 完璧なスルーパスであれ、タイミングの良い売買であれ、両業界とも、戦略、タイミング、遂行が成功の鍵となっている。 このキャンペーンは、サッカーの伝説的選手であるリオネル・メッシ (Lionel Messi) やイタリアのサッカークラブ、ユベントス (Juventus) と提携してきたビットゲットのスポーツレガシーの成長を示す最新の章である。 ビットゲットとLALIGAは、同キャンペーンの展開に伴い、ファンとトレーダーが暗号通貨とその他の事項の両方において、より賢く、より戦略的なアプローチを採用するよう鼓舞していくことを目指している。

ラフィーニャ・シリーズのパート1は、ビットゲットのYouTubeチャネルで閲覧できる。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているBitget取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

