Bitget חושפת מודעה חדשה בהשתתפות כוכב ברצלונה ראפיניה לתמיכה בפתרון קריפטוגרפי חכם יותר

ויקטוריה, איי סיישל, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, מוציאה לדרך מסע פרסום דינמי חדש עם LALIGA, ליגת הכדורגל הספרדית, המציג את שחקן הכנף המחשמל של ברצלונה, ראפיניה. שיתוף הפעולה החדש מדגיש את מוצרי המסחר החדשניים של Bitget - Copy Trading, Launchpool ו-Pre-market - תוך הקבלה חכמה בין הדיוק הנדרש בכדורגל העילית לבין האסטרטגיה שעומדת מאחורי המסחר הקריפטוגרפי החכם באמצעות סדרה של סרטונים שיושקו במהלך אפריל.

בדיוק כמו שראפיניה עוקף מגינים עם ריקוד סמבה או מבצע במדויק טיקי-טאקה על המגרש, הכלים של Bitget מעצימים את הסוחרים לנווט בשווקים הקריפטוגרפים בזריזות ועם ראיית הנולד. שלוש הפרסומות של מסע הפרסום מציגות את ההרמוניה הזו, וממזגות את הגישה המתקדמת של LALIGA לספורט עם פתרונות המסחר המונעים על ידי Bitget.

"בכדורגל, החלטות של שבריר שנייה עושות את ההבדל בין גול להחמצה", אמר חורחה דה לה וגה (Jorge de la Vega), מנכ"ל LALIGA . "השותפות עם Bitget משקפת את ההתמקדות המשותפת שלנו בחדשנות, ביצועים ואסטרטגיה - בין אם על המגרש ובין אם בשווקים".

ראפיניה, שכבש לאחרונה את השער ה-50 שלו עבור ברצלונה העונה, הדהד את נקודת ההשקפה הזו: "כדורגל ומסחר כאחד דורשים חשיבה מהירה ואת הכלים הנכונים. הפלטפורמה של Bitget עוזרת לסוחרים להישאר קדימה, בדיוק כמו שאנחנו עושים על המגרש".

הקמפיין אינו עוסק רק בכוח הכוכבים; זה עניין של מעורבות. Bitget תשיק יוזמות הדרכה למשתמשים ואתגרי מסחר, שיאפשרו למשתתפים לזכות בפרסים בלעדיים של LALIGA, כולל כרטיסים למשחק כדי לראות את ראפיניה בפעולה עבור מוליכת הליגה FC ברצלונה. חשבו על זה כעל כובע של הזדמנויות: ללמוד, לסחור ולנצח.

"מה שהכי מרגש אותי בשותפות הזו הוא לא רק נוקד ההתעניינות המשותף בין קריפטוגרפיה לכדורגל, זה עד כמה העולמות האלה דומים ביסודם. כשראפיניה מקבל את הכדור, הוא מעבד את המיקום שלו, את המומנטום והופך את זה להזדמנויות בזמן אמת, בדומה לסוחר מיומן שקורא את התנועות בשוק", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "בנינו כלים שנותנים למשתמשים את אותו יתרון: Copy Trading מאפשר ללמוד מהמקצוענים, Launchpool מקדם הכנסה פסיבית ללא מאמץ, ו-Pre-market מציע הזדמנויות לזכייה מוקדמת. מסע הפרסום הזה חוגג את הלך הרוח האסטרטגי הזה בין אם אתם סוחרים בפלטפורמה שלנו ובין אם אתם צופים בראפיניה מדליק את ה-Camp Nou".

המוניטין של LALIGA באימוץ טכנולוגיה מתיישב בצורה מושלמת עם המשימה של Bitget להפוך את המסחר בקריפטו לנגיש ואינטואיטיבי. שתי התעשיות משגשגות באסטרטגיה, תזמון וביצוע - בין אם מדובר בכדור עובר במיקום מושלם או בטרייד מתוזמן היטב. קמפיין זה מסמן את הפרק האחרון במורשת הספורטיבית ההולכת וגדלה של Bitget, לאחר ששיתף פעולה עם אגדת הכדורגל ליונל מסי ומועדון הכדורגל האיטלקי יובנטוס. ככל שהקמפיין מתפתח, Bitget ו-LALIGA שואפים לעורר השראה במעריצים ובסוחרים כאחד לאמץ גישה חכמה ואסטרטגית יותר, הן בקריפטו והן מחוצה לו.

בקרו בערוץ היוטיוב של Bitget לחלק הראשון של סדרת Raphinha.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d035087-a248-41fb-a491-eb9990eff6ab



