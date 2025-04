可靈AI全系模型進入2.0時代 讓每個人都能用AI講出好故事

香港, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的內容社區及社交平台快手科技(「快手」或「公司」;港幣櫃台股份代號:01024 / 人民幣櫃台股份代號:81024)宣佈,可靈AI在北京舉行「靈感成真」2.0模型發佈會,宣佈基座模型再次升級,面向全球正式發佈可靈2.0視頻生成模型及可圖2.0圖像生成模型。

作為全球首個用戶可用的DiT視頻生成模型,可靈AI自去年6月上線至今的10個月時間裡,全球用戶規模已突破2,200萬。3月27日,全球知名AI基準測試機構Artificial Analysis發布了最新的全球視頻生成大模型榜單,快手可靈1.6 Pro(高品質模式)以1,000分的Arena ELO基準測試評分登陸圖生視頻(Image to Video)賽道榜首,Google Veo 2、Pika Art位居榜單第二、三名。

自去年6月發佈以來,可靈AI已累計完成超20次迭代。一直以來,可靈AI致力於提升模型基礎質量,增強畫質清晰度,並引入更多創新功能,以滿足用戶多樣化需求。快手高級副總裁、社區科學線負責人蓋坤表示,可靈希望「讓每個人都能用AI講出好故事」,實現更加精準的複雜創意表達。

可靈AI全系模型進入2.0時代,定義人和AI交互的全新方式

據悉,可靈2.0模型在動態質量、語義響應、畫面美學等維度,保持全球領先;可圖2.0模型在指令遵循、電影質感及藝術風格表現等方面顯著提升。蓋坤介紹,兩款模型在團隊內部的多指標橫向評測中,均穩居業內第一。例如在圖生視頻領域,可靈2.0對比谷歌Veo2的勝負比為182%,對比Runway的Gen-4的勝負比達178%,在語義響應、畫面質量、動態質量等維度上顯著超越對手。





(快手高級副總裁、社區科學線負責人蓋坤)

蓋坤認為,AI在輔助創意表達上擁有巨大潛力,但當前的行業發展現狀還遠遠無法滿足用戶需求,在AI生成內容的穩定性、以及用戶複雜創意的精確傳達上仍有「很多挑戰」。也因此,要真正實現「用AI講好每一個故事」的願景,必須對基模型能力進行全方位提升,定義人和AI交互的「全新語言」。

在本次2.0模型的迭代中,可靈AI正式發佈AI視頻生成的全新交互理念Multi-modal visual language(MVL),讓用戶能夠結合圖像參考、視頻片段等多模態信息,將腦海中包含身份、外觀、風格、場景、動作、表情、運鏡在內的多維度複雜創意,直接高效地傳達給AI。

「大家應該很自然地會感受到,文字在表達影像信息時是不完備的。我們需要有新的方式,讓大家真正精準地表達出心中所想。」蓋坤指出,MVL由TXT(Pure Text,語義骨架)和MMW(Multi-modal-document as a Word,多模態描述子)組成,能從視頻生成設定的基礎方向以及精細控制這兩個層面,精準實現AI創作者們的創意表達。

基於MVL理念,可靈AI正式推出多模態編輯功能。「從今天起,大家可以在可靈AI的平台上體驗我們的多模態編輯能力。用戶可以非常直接地把自己的想法用圖像等方式表達作為輸入,生成符合自己想法的創意視頻。」蓋坤介紹,MMW將不只局限於圖片和視頻,也可以引入其它模態的信息,例如聲音、運動軌跡等,來讓用戶實現更加豐富的表達。





(「靈感成真」可靈AI 2.0發佈會現場)

可靈2.0大師版正式發佈,全新上線多模態視頻編輯功能

基於MVL這一全新交互方式,在發佈會現場,快手副總裁、可靈AI負責人張迪發佈了全新的可靈2.0「大師版」,在語義響應、動態質量、畫面美學等方面顯著提升生成效果。包括大幅提升指令遵循能力、顯著增強電影美學表現力以及支持60多種風格化的效果轉繪,模型出圖創意和想象力實現大幅躍升。





(快手副總裁、可靈AI負責人張迪)

值得一提的是,可靈2.0大師版全面升級視頻及圖像創作可控生成與編輯能力,上線全新的多模態視頻編輯功能,能靈活理解用戶意圖。該版本支持在一段視頻的基礎之上,通過輸入圖片或文字,對生成的視頻內容實現元素的增加、刪減、替換,幫助創作者們實現更加靈活的二次編輯和處理。

同時,可圖2.0也上線了實用的圖像可控編輯功能——局部重繪和擴圖,支持圖片的增加、修改和修復。在圖像的多模態可控生成中,可圖2.0還上線了全新的風格轉繪功能,只需要上傳一張圖片加上風格描述,就能一鍵切換圖片的藝術風格,同時精準保留原圖的語義內容。





(可靈2.0大師版操作介面)

張迪表示,當前,圖生視頻約佔到可靈AI視頻創作的85%,圖片質量也對視頻的生成效果產生重要作用。在圖像生成大模型領域,快手的可圖處於行業領先水平,擁有多項核心優勢,如強大的複雜語義理解能力、電影級的畫面質感、多條件的可控風格化生成等。在團隊內部的多項勝負率評測中,相較於Midjourney V7、FLUX1.1 Pro以及Reve等行業領先的圖像模型,均保持明顯優勢。

「可靈2.0大師版不僅是一次簡單的技術升級,更是一次全方位的體驗躍升。」張迪介紹,可靈2.0大師版實現了技術、體驗、美學的三重突破。

AIGC技術迅猛發展,為全行業發展注入全新活力

除了C端用戶訂閱模式,可靈AI也面向B端企業客戶提供API接入等服務。目前,可靈AI已與包括小米、亞馬遜雲科技、阿里雲、Freepik、藍色光標等在內的數千家國內外企業客戶建立了合作關係。

蓋坤介紹,來自世界各地的超1.5萬開發者和企業客戶,已將可靈的API應用於不同的行業場景中,累計生成的圖像數量約1,200萬個,生成的視頻素材超過4,000萬個。

如今,可靈正在成為AI時代視頻創作的新基礎設施。AIGC技術的迅猛發展,也正在重構包括廣告營銷、專業創作、影視、娛樂創意等在內的多個行業。

可靈AI超級創作者、《新世界加載中》總導演、異類Outliers創始人陳翔宇在分享中介紹,可靈AI可全面融入劇集級創作流程,AIGC相較於實拍和動畫,不僅是效率的提升,更是試錯空間的革命性釋放。

從劇本創作到內容發行,異類Outliers團隊完成了一次完整的影像工業化創作流程,覆蓋從美學表達到鏡頭結構,再到複雜動作場景與細節的全面呈現。「我們實踐之後發現,可靈AI是一個能夠穩定、大規模嵌入劇集創作流程的生成式協作大模型。」陳翔宇認為,在AI的輔助下,導演及編劇團隊的大量內容創意也實現了更富有想象力的表達,「AIGC也許是下一代內容結構的雛形」。





(可靈AI超級創作者,《新世界載入中》總導演,異類Outliers創始人陳翔宇)

為了進一步激發AI愛好者們的創作熱情,快手副總裁、可靈AI負責人張迪還在發佈會現場正式發起「可靈AI NextGen新影像創投計劃」。該計劃將加大對於AIGC創作者的扶持力度,通過千萬資金投入、全球宣發、IP打造和保障,以全資出品、聯合出品和技術支持等靈活多樣的合作方式,讓AI好故事走向世界。同時,可靈AI面向全球創作者發出徵集邀約,邀請用戶共同打造全球首支用戶共創AIGC創意短片,讓創作者的靈感和創意登陸上海、香港、東京、巴黎、多倫多等世界多地廣告大屏。

面向未來,蓋坤表示,可靈AI將持續大力推動技術創新,用人與AI交互的全新語言,幫助用戶實現複雜創意的精確表達,「我們的初心,是讓每個人都能用AI講出好的故事,我們也真切地希望這一天更快到來」。

