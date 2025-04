ACTUALITÉS : Cinq bars à cocktails parisiens figurent désormais au classement du Pinnacle Guide

PARIS, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Pinnacle Guide, qui classe les meilleurs bars à cocktails du monde par attribution de 1, 2 et 3 PINs, a ajouté cinq bars parisiens à sa prestigieuse liste mondiale.

Les huit PINs attribués à ces cinq bars primés constituent une performance impressionnante qui conforte le statut de la ville en tant que destination incontournable pour les amateurs de cocktails. Le Bar 1802 de l’Hôtel Montecristo, le Little Red Door et The Cambridge Public House ont chacun reçu 2 PINs (Exceptionnel) tandis que le Candelaria et Le Mary Celeste se sont vus attribuer 1 PIN (Excellent).

Considéré comme le système de distinction le plus complet au monde pour les bars à cocktails, le Pinnacle Guide est rapidement devenu le symbole ultime de l’excellence ainsi qu’une source d’information fiable pour les amateurs de boissons exigeants du monde entier.

Ce système innovant de reconnaissance de l’excellence a été conçu dans le but de remettre en question le statu quo. Il est ainsi le premier système de classement à récompenser officiellement les bars qui remplissent des critères d’exemplarité des deux côtés du comptoir. Le Pinnacle Guide évalue d’abord les bars selon des critères clés, notamment le bien-être du personnel et les efforts déployés en matière de développement durable. Cette première évaluation est suivie d’une série d’évaluations anonymes réalisées en personne par un réseau mondial de passionnés et d’experts du secteur.

Au niveau mondial, 31 bars ont été nouvellement récompensés par l’attribution de PINs : 25 bars ont ainsi reçu 1 PIN, et six bars en ont reçu 2. Aucun établissement n’a récemment reçu 3 PINs, ce qui signifie que le Lyaness, situé à Londres, reste le seul bar au monde à détenir 3 PINs.

NOUVEAUX BARS RÉCOMPENSÉS

Bars à 2 PINs

Bar 1802, Paris, France

Kaito del Valle, Mexico, Mexique

Kioku Bar à The OWO, Londres, Royaume-Uni

Little Red Door, Paris, France

The Bar In Front Of The Bar, Athènes, Grèce

The Cambridge Public House, Paris, France

Bars à 1 PIN

Aster Bar, Sydney, Australie

Baba Au Rum, Athènes, Grèce

BackDoor43, Milan, Italie

Candelaria, Paris, France

Cat Bite Club, Singapour

CERESIO 7, Milan, Italie

Cinquanta - Spirito Italiano, Pagani, Italie

Copper Spoon, Fort Wayne, États-Unis

Dr. Zhivago Bar, Zurich, Suisse

Dry Milano, Milan, Italie

Equal Parts, Londres, Royaume-Uni

Hanky Panky, Mexico, Mexique

Le Mary Celeste, Paris, France

Manhattan, Singapour

Moebius, Milan, Italie

Sentaku Izakaya, Bologne, Italie

Service Bar, Washington DC, États-Unis

Sexy Fish, Miami, États-Unis

Shinji’s, New York, États-Unis

The Bar Below, Londres, Royaume-Uni

The Diplomat, Hong Kong

The K Bar, Londres, Royaume-Uni

The Milk Thistle, Bristol, Royaume-Uni

Thyme Bar, New York, États-Unis

Tiger Bar, Nashville, États-Unis

Depuis le lancement du Pinnacle Guide en mai 2024, ce sont 85 bars qui ont été récompensés dans douze pays. Obtenez la liste complète ICI .

BIBLIOTHÈQUE D’IMAGES pour découvrir les derniers bars récompensés d’un ou plusieurs PINs.

Contact médias

Rachel Harrison Communications

hello@thepinnacleguide.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.