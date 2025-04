ماجد خان خلال النسخة الثانية من منتدى العمرة والزيارة: خطة الربط الجوي تستهدف توفير 2.5 مليون مقعد في 2025

في تصريحات ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمرة والزيارة ماجد خان: برنامج الربط الجوي يخطط للوصول إلى 2.5 مليون مقعد خلال عام 2025

البرنامج يركز على أوروبا، ودول الخليج، ودول رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى إندونيسيا، ضمن الأسواق المصدرة المستهدفة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة. ” — ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي

AL MADINAH, SAUDI ARABIA, April 15, 2025 / EINPresswire.com / -- كشف ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي أن البرنامج نجح في إضافة أكثر من 700 ألف مقعد لتعزيز إمكانيات العمرة والزيارة حتى نهاية الربع الأول من 2025، مؤكداً ان المستهدف هو الوصول إلى 2.5 مليون مقعد بنهاية عام 2025، وستكون العمرة والزيارة محور تركيزنا، خاصةً من خلال تعزيز الربط الجوي إلى المدينة المنورة من الأسواق العالمية.وأشار إلى أن البرنامج يركز على أوروبا، ودول الخليج، ودول رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى إندونيسيا، ضمن الأسواق المصدرة المستهدفة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وذلك ضمن فعاليات منتدى العمرة والزيارة الثاني، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، في حدث يعد الأضخم من نوعه في المدينة المنورة، يجمع بين صناع القرار والخبراء والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.وذكر خان أن المملكة العربية السعودية تعمل على إضافة وجهة جديدة للربط الجوي هذا العام، ستكون الثالثة للعمرة والزيارة من ألمانيا، وتحديدًا من شتوتغارت إلى جدة. وأوضح أنه تم إدراج العديد من شركات الطيران الجديدة للعمرة والزيارة من أوروبا، مثل يورو وينغز، بالإضافة إلى وجهتين جديدتين من العام الماضي، وهما برلين وكولونيا إلى جدة.وأشار إلى أن شركة الطيران الفرنسية ترانسافيا ستبدأ رحلات جديدة من منطقة باريس إلى جدة ومن ليون إلى جدة، وأنه اعتباراً من أغسطس المقبل، ستكون هناك رحلة يومية من مطار لندن غاتويك إلى المدينة المنورة، مما سيولد نحو 180,000 مقعد.يهدف برنامج الربط الجوي، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية في عام 2021، إلى تسهيل دخول الأسواق وزيادة فرص التوسع لشركاء السفر الجوي من خلال تطوير خطوط الطيران الحالية وإضافة خطوط جديدة. ويعمل البرنامج كممكن تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للطيران، كما يعمل على تعزيز التعاون وبناء الشراكات في قطاعي السياحة والطيران، وضمان أقصى قدر من المرونة وأعلى مستويات الجودة.جدير بالذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق من هذا العام عن نجاحه في جذب 12 شركة طيران وإضافة 20 مسارًا جديدًا إلى المملكة العربية السعودية، بإجمالي 1.5 مليون مقعد، وكانت آخر شركات الطيران التي تم جذبها هي إيتا ITA Airways والخطوط الجوية البريطانية ويورو وينجز وترانسافيا وويز إير.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.