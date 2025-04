NOTIZIA: L'Italia premiata da The Pinnacle Guide con sei tra i migliori bar al mondo

MILANO, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Pinnacle Guide, il sistema di riconoscimento globale con 1, 2 e 3 e PIN per i cocktail bar migliori al mondo, ha aggiunto sei bar italiani alla sua illustre classifica globale.

Un punteggio notevole che segna il debutto dell'Italia nella Pinnacle Guide, e lo fa con il numero di bar più alto rispetto a qualsiasi altro Paese europeo di questa tornata, rafforzando la posizione dell'Italia come patria dell'arte della mixology.

The Pinnacle Guide è considerato il riconoscimento più completo per i cocktail bar e sta rapidamente diventando il simbolo per antonomasia dell'eccellenza, nonché una risorsa fidata per i consumatori più esigenti di tutto il mondo.

Questo innovativo sistema di riconoscimento è stato creato con l'ambizione di mettere in discussione lo status quo ed è il primo a premiare formalmente standard esemplari da entrambi i lati del bancone. The Pinnacle Guide valuta per prima cosa i bar sulla base di alcuni criteri chiave, tra cui il benessere del personale e le iniziative a favore della sostenibilità. Seguono poi varie recensioni anonime di una rete globale di appassionati ed esperti del settore che si recano di persona nei bar. I PIN sono assegnati per due anni e i bar possono ricandidarsi per mantenere o migliorare i PIN ottenuti.

In tutto il mondo, sono 31 i bar che hanno ricevuto recentemente un PIN: nello specifico, 1 PIN per 25 bar e 2 PIN per sei. Nessun bar ha ottenuto 3 PIN, il che significa che il Lyaness di Londra resta l'unico bar al mondo con 3 PIN.

BAR DETENTORI DI PIN

Bar con 2 PIN

Bar 1802, Parigi, Francia

Kaito del Valle, Città del Messico, Messico

Kioku Bar at The OWO, Londra, Regno Unito

Little Red Door, Parigi, Francia

The Bar In Front Of The Bar, Atene, Grecia

The Cambridge Public House, Parigi, Francia

Bar con 1 PIN

Aster Bar, Sydney, Australia

Baba Au Rum, Atene, Grecia

BackDoor43, Milano, Italia

Candelaria, Parigi, Francia

Cat Bite Club, Singapore

CERESIO 7, Milano, Italia

Cinquanta - Spirito Italiano, Pagani, Italia

Copper Spoon, Fort Wayne, Stati Uniti

Dr. Zhivago Bar, Zurigo, Svizzera

Dry Milano, Milano, Italia

Equal Parts, Londra, Regno Unito

Hanky Panky, Città del Messico, Messico

Le Mary Celeste, Parigi, Francia

Manhattan, Singapore

Moebius, Milano, Italia

Sentaku Izakaya, Bologna, Italia

Service Bar, Washington DC, Stati Uniti

Sexy Fish, Miami, Stati Uniti

Shinji’s, New York, Stati Uniti

The Bar Below, Londra, Regno Unito

The Diplomat, Hong Kong

The K Bar, Londra, Regno Unito

The Milk Thistle, Bristol, Regno Unito

Thyme Bar, New York, Stati Uniti

Tiger Bar, Nashville, Stati Uniti

A oggi, dal lancio di The Pinnacle Guide, a maggio 2024, sono 85 i bar con PIN in dodici Paesi. Elenco completo QUI.

GALLERIA DI IMMAGINI per i nuovi bar con PIN.

Contatto stampa

Rachel Harrison Communications

hello@thepinnacleguide.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.