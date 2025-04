L'Association Centre Juno Beach lance « Il a vécu où vous vivez », une campagne de cartes postales visant à faire connaître aux Canadiens les expériences locales de la Seconde Guerre mondiale

BURLINGTON, Ontario, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre Juno Beach (CJB), le musée canadien de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, France, annonce le lancement d'une initiative de cartes postales commémoratives, « Il a vécu où vous vivez ». 1 945 foyers canadiens recevront une carte postale unique sur laquelle figurent le nom et le destin d'un soldat qui a vécu à cette adresse et qui a donné sa vie au cours des derniers mois de la guerre.

« Ces cartes postales créent un lien personnel entre les Canadiens d'aujourd'hui et les jeunes héros qui ont péri pour vaincre l'Allemagne nazie et rendre la liberté à des millions de personnes », a déclaré Alex Fitzgerald-Black, directeur exécutif de l'Association Centre Juno Beach. « Nous avons la responsabilité de nous rappeler que chacun d'entre eux avait une vie, une occupation et une famille uniques. Ces cartes postales nous rappellent que leur héritage peut être retracé jusqu'à nos communautés locales, même aujourd'hui ».

À la fin du mois d'avril 2025, juste avant le 80e anniversaire du 8 mai 1945, le Jour de la Victoire en Europe, chaque adresse a reçu une carte postale unique indiquant le nom et l'histoire du militaire qui vivait à son adresse lorsqu'il s'est enrôlé dans l'effort de guerre. Très populaire auprès du public, c'est la troisième fois que le CJB crée une campagne de cartes postales pour relier les Canadiens à leur histoire et à la commémoration de la guerre. La campagne est rendue possible grâce aux fonds reçus dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration d'Anciens Combattants Canada.

Grâce à des recherches effectuées dans les dossiers de service numérisés de Bibliothèque et Archives Canada, le personnel du CJB a localisé près de 2 000 adresses encore existantes de militaires décédés entre juillet 1944 et mai 1945. Les adresses ont été trouvées dans les dix provinces, ce qui témoigne de la diversité géographique des personnes qui se sont enrôlées dans l'effort de guerre.

Au cours de la guerre, près de 45 000 Canadiens ont donné leur vie dans la lutte pour un monde meilleur. Après le succès du Jour J du 6 juin 1944, l'armée canadienne a combattu à travers la Belgique et a libéré les Pays-Bas avant d'envahir l'Allemagne ; sa victoire a été obtenue avec le soutien de l'aviation royale canadienne et rendue possible par la marine royale canadienne et la marine marchande canadienne.

Les biographies de certaines personnes figurant sur les cartes postales sont disponibles pour les médias sur demande. Les destinataires des cartes postales sont encouragés à partager l'histoire particulière de leur maison et leurs réflexions personnelles sur la réception de la carte en les partageant sur les médias sociaux en utilisant #junoavictoire ou en envoyant un courriel à junopostcards@junobeach.org .

À PROPOS DU CENTRE JUNO BEACH

Fondé en 2003, le CJB est un mémorial permanent à tous les Canadiens qui ont participé à la victoire alliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il préserve cet héritage pour les générations futures grâce à l'éducation. Le Centre en Normandie, France, rend hommage aux près de 45 000 Canadiens qui sont morts pendant la guerre, dont 5 500 pendant la bataille de Normandie et 381 le Jour J. Ouvert depuis plus de vingt ans et ayant reçu plus 1,3 million de visiteurs, le Centre a été désigné site d'importance historique nationale pour le Canada. L’Association Centre Juno Beach, une organisation caritative enregistrée basée à Burlington, ON, Canada gère le CJB. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.junobeach.org/fr

Contact Médias :

Sal Falk, Coordinatrice Marketing & Communications

Association du Centre Juno Beach

sal@junobeach.org

