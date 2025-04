ما وراء العملات المشفرة: منصة BTCC ندعم مؤتمر TOKEN2049 في دبي بتجربة تسديدة سلام دانك

فيلنيوس، ليتوانيا, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تستعد BTCC‏ ، إحدى أقدم منصات تداول العملات المشفرة في العالم، لخلق حضور متميز في مؤتمر TOKEN2049 دبي عبر جناح تفاعلي مستوحى من كرة السلة يجمع بين الترفيه والمشاركة المجتمعية، بصفتها راعيًا ذهبيًا للحدث. ومن المتوقع أن يكون التصميم الأنيق ذو اللونين الأزرق الداكن والأبيض المميزين للمنصة وجهة رائجة في هذه الفعالية عندما يُقام TOKEN2049 في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مدينة جميرا بدبي.

تجربة سلام دانك

سيوفر التصميم المميز لساحة كرة السلة الخاصة بمنصة BTCC، التي تقع في الجناح رقم P51، تجربة غامرة ومسلية للحضور من خلال تحدي BTCC لكرة السلة. سيوفر الجناح المُزوّد بجدار مخصص لالتقاط صور السيلفي فرصًا عديدة للتفاعل مع الحدث والتقاط لحظات لا تُنسى.

قالت Aaryn Ling، رئيس قسم العلامات التجارية في منصة BTCC: "لقد صممنا جناحنا في TOKEN2049 ليعكس الطاقة والحماسة التي يتمتع بها مجتمع العملات المشفرة." "يُمثل موضوع كرة السلة الدقة والاستراتيجية وروح الفريق التي تجمع بين الرياضة وتداول العملات المشفرة."

سيدعو تحدي BTCC لكرة السلة الزوار لتجربة مهاراتهم في التصويب للحصول على فرصة للفوز ببضائع حصرية، بما في ذلك ملصقات مخصصة وألعاب Nakamon المصنوعة من القطيفة ومنتجات فاخرة تحمل علامة BTCC التجارية. وللمشاركة، سيحتاج الحضور ببساطة إلى التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة BTCC والتقاط صورة في الجناح باستخدام وسم #BTCCatTOKEN2049.

نتائج حملة تداول لتربح

قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر TOKEN2049، اختتمت منصة BTCC حملتها "تداول لتربح" التي تتضمن جوائز مرتبطة بمؤتمر TOKEN2049، بما في ذلك تذاكر الفعالية وتجارب القفز بالمظلات وركوب طائرات الهليكوبتر في دبي. وحققت الحملة إجمالي حجم تداول للعقود الآجلة تجاوز 68 مليار دولار أمريكي، ووزعت BTCC مجموعة جوائز بقيمة مليون دولار أمريكي على 1,000 مشارك من المشاركين المؤهلين.

توسيع الشبكة من خلال الفعاليات الجانبية الحصرية

ستستضيف منصة BTCC فعاليتين جانبيتين حصريتين على هامش مؤتمر TOKEN2049، بهدف تعزيز العلاقات مع المؤثرين وتوسيع شبكة علاقاتها داخل منظومة العملات المشفرة.

ستوفر جولة سفاري دبي النهارية في 29 أبريل مغامرات صحراوية، إلى جانب خلق بيئة غير رسمية لإجراء مناقشات هادفة مع شخصيات مؤثرة في مجال العملات المشفرة. ومن المتوقع أن يجذب حفل اليخت الخاص بكبار الشخصيات المؤثرة (KOL)‏ في 2 مايو شخصيات بارزة في هذا المجال، ما يمنح منصة BTCC فرصًا قَيِّمة لبناء شراكات استراتيجية وعرض رؤيتها لمستقبل تداول العملات المشفرة.

ستكمل هذه التجارب المُختارة حضور BTCC في مؤتمر TOKEN2049، ما يعزز التزام المنصة ببناء المجتمع والتعاون في هذا المجال.

نبذة عن منصة BTCC

تأسست BTCC في عام 2011، لتصبح إحدى المنصات الرائدة في مجال العملات المشفرة التي تتمتع بخبرة تشغيلية تمتد لأكثر من عقد. تقدم المنصة مجموعة شاملة من منتجات التداول، بما في ذلك التداول الفوري وتداول العقود الآجلة برافعة مالية تصل إلى 500 ضعف. ومع التزامها بالأمان وتجربة المستخدم، تواصل BTCC الابتكار في عالم العملات المشفرة سريع التطور.

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.btcc.com/ar-EG

منصة X: https://x.com/BTCCexchange

جهة الاتصال الإعلامية: press@btcc.com

BTCC to Feature Interactive Basketball Challenge at TOKEN2049 Dubai. BTCC Exchange is set to create a standout presence at TOKEN2049 Dubai with an interactive basketball-themed booth that will combine entertainment with community engagement.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.