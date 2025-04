La demande et les prix des habitations au Canada continuent de baisser en mars

OTTAWA, Ontario, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les ventes résidentielles ont chuté encore une fois au Canada de février à mars, alors que la turbulence et l’incertitude accrues entourant les tarifs douaniers continuent de dissuader les acheteurs.

Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont affiché une baisse de 4,8 % d’un mois à l’autre en mars 2025. Après les baisses enregistrées au cours de chacun des trois mois précédents, les ventes résidentielles au niveau national ont maintenant chuté de 20 % par rapport à leur récent sommet enregistré en novembre dernier.

« Jusqu’à présent, les baisses des ventes résidentielles étaient principalement dues à l’incertitude entourant les droits de douane. Dorénavant, le secteur canadien de l’habitation devra également faire face aux répercussions économiques réelles. En peu de temps, nous sommes passés d’une année de reprise assurée à une stagnation, dans le meilleur des cas », a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI.

Les baisses les plus importantes ont été observées en Ontario et en Colombie-Britannique, mais au cours des derniers mois, les ventes ont diminué dans tous les marchés du pays, à l’exception de quelques petits marchés.

Sur une base non désaisonnalisée, le total des ventes canadiennes pour mars 2025 a chuté de 9,3 % d’une année à l’autre, et a été le plus bas pour ce mois depuis 2009.

Faits saillants de mars

Les ventes résidentielles au pays ont chuté de 4,8 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 9,3 % par rapport à mars 2024.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a augmenté de 3 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a baissé de 1 % d’un mois à l’autre, et de 2,1 % d’une année à l’autre.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a baissé de 3,7 % d’une année à l’autre.



L’offre a augmenté de 3 % d’un mois à l’autre en mars. Lorsqu’on tient compte de la baisse des ventes, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions au pays se chiffre désormais à 45,9 %, comparativement à 49,7 % en février. Cette mesure de l’équilibre du marché est à son plus bas niveau depuis février 2009. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,9 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

À la fin de mars 2025, 165 800 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® canadiens, ce qui représente une hausse de 18,3 % par rapport à l’année précédente, mais qui demeure un résultat inférieur à la moyenne à long terme pour cette période de l’année, qui est d’environ 174 000 inscriptions.

« Bien que la tendance à la baisse des ventes mensuelles ait été observée partout au Canada au cours des derniers mois, il existe encore de nombreuses régions où les ventes sont élevées, l’offre est près de niveaux historiquement bas et les prix sont en hausse, a déclaré Valérie Paquin, nouvelle présidente du conseil d’administration de l’ACI de 2025-2026. Il y a également des régions au pays où les ventes sont historiquement faibles et l’offre est la plus élevée depuis une décennie ou plus. Si vous souhaitez acheter ou vendre une propriété en 2025, vous devez comprendre le marché où vous vivez, alors communiquez avec un courtier ou agent immobilier de votre région dès aujourd’hui », a poursuivi Mme Paquin.

On comptait 5,1 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de mars 2025, soit le niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie. La moyenne à long terme de cette mesure est d’environ cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé et national a baissé de 1 % de février à mars 2025, ce qui représente la plus forte diminution d’un mois à l’autre depuis novembre 2023.

C’est en Colombie-Britannique et dans la région du Grand Golden Horseshoe, en Ontario, que le nouveau fléchissement des prix a été le plus marqué. Une grande partie des Praires, le Québec et la côte est ont continué d’observer une montée des prix.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a baissé de 2,1 % par rapport à mars 2024.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 678 331 $ en mars 2025, soit une baisse de 3,7 % par rapport à mars 2024.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le jeudi 15 mai 2025.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 63 chambres et associations immobilières.

Plus de renseignements sont affichés au http://CREA.ca/fr/statistics.

