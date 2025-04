ELECQ se prépare pour le salon Power2DriveEurope 2025 : des solutions de recharge intelligentes pour l’avenir du véhicule électrique en Allemagne

MUNICH, Allemagne, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ, un acteur de premier plan dans les technologies de recharge intelligente pour véhicules électriques, présentera ses dernières solutions lors du salon Power2DriveEurope 2025 à Munich, du 7 au 9 mai. Power2DriveEurope est le salon de référence en Europe dédié aux véhicules électriques, à l’infrastructure de recharge et à l’intégration des énergies renouvelables. Il réunit constructeurs automobiles, fournisseurs d’énergie et innovateurs technologiques pour façonner ensemble l’avenir de la mobilité durable. Retrouvez ELECQ Hall C6, Stand 674 : l’entreprise y rencontrera des professionnels du secteur et démontrera son engagement dans le développement de l’électromobilité et des infrastructures de recharge à travers toute l’Europe.

Une vision pour répondre aux besoins évolutifs de l’Allemagne :

L’Allemagne avance rapidement vers ses objectifs en matière d’électromobilité : elle vise 15 millions de véhicules électriques et un million de bornes de recharge publiques d’ici à 2030. Face à cette ambition, la demande pour des infrastructures intelligentes, évolutives et durables ne cesse de croître. Porté par les initiatives gouvernementales et une adoption massive, le marché des solutions de recharge s’accélère — non seulement en Allemagne, mais dans toute l’Europe, où des solutions intelligentes sont tout aussi cruciales.

Les solutions intelligentes d’ELECQ pour l’avenir électrique de l’Allemagne :

ELECQ a conçu une gamme de produits innovants visant à améliorer l’efficacité, la flexibilité et la durabilité de la recharge des véhicules électriques en Allemagne :

ELECQ Home : conçue pour un usage résidentiel, la solution ELECQ Home se distingue par un design modulaire à emboîtement, permettant une installation en 10 minutes. Elle s’intègre parfaitement aux systèmes énergétiques domestiques via une application de gestion intuitive. Grâce aux plans de recharge intelligents et au Elecq Power Monitor, les utilisateurs peuvent économiser jusqu’à 30 % sur leur facture d’électricité en optimisant leur consommation. Dotée de fonctionnalités de sécurité avancées, d’une protection robuste (normes IP65/IK10) et de capteurs haute précision garantissant une coupure de courant fiable, ELECQ Home propose une recharge à domicile à la fois efficace, sécurisée et prête pour l’avenir.

ELECQ Biz : destinée aux environnements commerciaux, ELECQ Biz se distingue par une installation modulaire réalisable en 10 minutes par une seule personne, avec une seule vis. Elle prend en charge des réseaux auto-organisés comptant jusqu’à 500 appareils grâce à Elecq Link, permettant un équilibrage intelligent de la charge, une gestion optimisée des phases et des économies d’énergie pouvant atteindre 30 %. Compatible V2G, conforme aux normes ISO 15118-20 et OCPP 2.0.1, et offrant une connectivité fiable (Wi-Fi, Wi-Sun), ELECQ Biz garantit une recharge performante, résiliente et évolutive avec un taux de disponibilité supérieur à 99 %, même dans des conditions extrêmes.

DC Station 60 : la station de recharge Station 60 exploite la technologie zero granularity pour une distribution énergétique 100 % efficace entre plusieurs véhicules. Son design flexible permet une utilisation autonome ou un partage d’énergie entre stations, garantissant une adaptabilité maximale.

L’écosystème logiciel complet d’ELECQ, incluant l’application ELECQ pour les utilisateurs, l’application ELECQ Partner pour les installateurs et opérateurs, ainsi que la plateforme SaaS ELECQ Cloud, permet une surveillance en temps réel, un diagnostic à distance efficace et une gestion intelligente de l’énergie à l’échelle du réseau allemand. L’application ELECQ optimise les plages de recharge en fonction des tarifs électriques locaux et des habitudes des utilisateurs, réduisant les coûts tout en augmentant l’efficacité. Elle prend également en charge l’intégration des énergies renouvelables et la technologie V2G.

Lors du salon Power2DriveEurope 2025 (Hall C6, Stand 674), ELECQ souhaite activement établir des contacts avec des distributeurs, installateurs et partenaires du secteur. Ne manquez pas l’occasion de découvrir nos dernières innovations et d’échanger sur de potentielles collaborations. Rejoignez-nous à Munich pour construire ensemble l’avenir électrique de l’Allemagne.

