BAISE, Chine, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dernièrement, lors du Concours de photographie du calendrier 2025 organisé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies, une photographie intitulée « Electric Roasted Sea Bass » (Bar rôti à l’électricité), prise dans la ville de Baise, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, s’est distinguée parmi des dizaines de milliers de participations et a été sélectionnée pour figurer dans le Calendrier météorologique 2025 de l’OMM. Il s’agit de la seule œuvre photographique chinoise sélectionnée cette année.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Ce cliché « Electric Roasted Sea Bass » a été pris par un passionné de photographie, Liang Ke. Dans cette image impressionnante, plusieurs éclairs percent les nuages et illuminent le ciel nocturne, tandis que la rivière Youjiang reflète les innombrables lumières de la ville, créant une scène éblouissante. Cette photo a été largement partagée sur les plateformes officielles de l’OMM et sur les réseaux sociaux mondiaux tels que Facebook, Instagram, Flickr et LinkedIn. Cette vue nocturne « vibrante et lumineuse » de Baise a attiré l’attention d’une multitude d’internautes nationaux et internationaux.

Le service de publicité de Baise indique que ces dernières années, la ville a considérablement modernisé la coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature. En 2024, Baise est devenue l’unique projet pilote national du Guangxi visant à consolider la construction de villes résilientes au climat et a également intégré la deuxième série de projets pilotes nationaux pour la nouvelle gestion des polluants. Plusieurs années consécutives, 14 sections nationales et 11 sections régionales de surveillance des eaux de surface de la ville ont obtenu un taux de conformité de 100 % en matière de qualité de l’eau, classant Baise au 9e rang national de la qualité des eaux de surface. En 2024, le taux d’excellente qualité de l’air de la ville a atteint 98,4 %.

Avec l’amélioration continue de l’environnement écologique de Baise, des animaux rares tels que les chats-léopards et les perdrix de Hainan ont été fréquemment aperçus dans la réserve naturelle de la rivière Chengbi. Le harle de Chine, surnommé le « panda des oiseaux », y hiverne depuis plus d’une décennie.

Récemment, la cigogne orientale, une espèce sauvage protégée au niveau national, a été observée pour la première fois dans la ville de Sihuang, dans le district de Youjiang. L’année dernière, Baise a également communiqué les performances de la Réserve nationale des gibbons de Bangliang dans le Guangxi et de la Réserve nationale des orchidées de Yachang dans le Guangxi au ministère chinois de l’Écologie et de l’Environnement.

Le Dr Wan Rong, chercheur associé à l’Université agricole de Chine, a noté que Baise présente des atouts écologiques exceptionnels. À l’avenir, la ville pourrait se concentrer sur des industries comme l’alimentation saine et les produits médicinaux comestibles pour développer un écosystème de consommation complet couvrant « les ressources écologiques, la transformation profonde et le marketing de marque », en tirant parti de son « potentiel vert » pour stimuler la « prospérité économique ».

Source : The Publicity Department of Baise City

Interlocuteur : M. Zeng, tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.