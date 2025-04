Die schöne Landschaft der Stadt Guangxi Baise „verzaubert“ die Vereinten Nationen

BAISE, China, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich stach beim Wettbewerb „Kalenderfotografie 2025“, der von der Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization, WMO) der Vereinten Nationen veranstaltet wurde, ein Foto mit dem Titel „Electric Roasted Sea Bass“, das in Baise City, Autonome Region Guangxi Zhuang, aufgenommen wurde, unter Zehntausenden von Einsendungen aus aller Welt hervor und wurde für die Aufnahme in den meteorologischen Kalender 2025 der WMO ausgewählt. Dies ist das einzige chinesische fotografische Werk, das in diesem Jahr ausgewählt wurde.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das Foto „Electric Roasted Sea Bass“ wurde vom Fotografie-Enthusiasten Liang Ke aufgenommen. In diesem beeindruckenden Bild durchdringen mehrere Blitze die Wolken und erhellen den Nachthimmel. Unten spiegelt der Youjiang-Fluss eine schillernde Reihe von Neonlichtern wider und schafft so eine strahlende Szene. Das Foto wurde auf den offiziellen Plattformen der WMO und in globalen sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Flickr und LinkedIn vielfach geteilt. Diese „lebendige und leuchtende“ nächtliche Ansicht von Baise hat bei einheimischen und internationalen Internetnutzern große Aufmerksamkeit erregt.

Die Publicity Department of Baise City stellt vor, dass Baise in den letzten Jahren die Modernisierung des harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Natur energisch vorangetrieben hat. Im Jahr 2024 wurde Baise als Guangxis einziges nationales Pilotprojekt für die Vertiefung des klimaresistenten Städtebaus genehmigt und auch in die zweite Gruppe nationaler Pilotprojekte für ein neues Schadstoffmanagement aufgenommen. Seit mehreren Jahren in Folge haben 14 nationale und 11 regionale Überwachungsabteilungen für Oberflächengewässer in der Stadt eine 100-prozentige Wasserqualitäts-Einhaltungsrate aufrechterhalten. Dadurch rangiert Baise landesweit auf Platz 9 bei der Oberflächengewässerqualität. Im Jahr 2024 erreichte die Rate der ausgezeichneten Luftqualität in der Stadt 98,4 %.

Durch die kontinuierliche Verbesserung der ökologischen Umwelt in Baise wurden im Naturschutzgebiet Chengbi-Fluss häufig seltene Tiere wie Bengalkatzen und Hainan-Rebhühner gesichtet. Der chinesische Gänsesäger, auch als „Vogelpanda“ bekannt, überwintert dort seit über einem Jahrzehnt.

Vor kurzem wurde der Orientalische Weißstorch, eine national geschützte Tierart der ersten Klasse, erstmals in der Stadt Sihuang im Bezirk Youjiang gesichtet. Im vergangenen Jahr berichtete Baise dem chinesischen Ministerium für Ökologie und Umwelt auch über seine Erfolge im Guangxi Bangliang Gibbon National Nature Reserve und im Guangxi Yachang Orchid National Nature Reserve.

Dr. Wan Rong, ein assoziierter Forscher an der China Agricultural University, stellte fest, dass Baise einzigartige ökologische Vorteile besitzt. In Zukunft könnte sich die Stadt auf Branchen wie gesunde Lebensmittel und essbare medizinische Ressourcen konzentrieren, um ein vollständiges Verbraucherkreislaufsystem aufzubauen, das „ökologische Ressourcen – tiefgreifende Verarbeitung – Markenmarketing“ umfasst, und ihr „grünes Potenzial“ nutzen, um „wirtschaftlichen Wohlstand“ zu fördern.

Quelle: The Publicity Department of Baise City

Kontaktperson: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558

