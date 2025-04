Bitget רושמת שיא עם נפח מסחר כולל של 2.08 טריליון דולר ברבעון הראשון של 2025 - המסחר בספוט זינק ב-159% במונחים של רבעון לרבעון

ויקטוריה, איי סיישל, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, סיימה את הרבעון הראשון של 2025 עם נפח מסחר כולל של 2.08 טריליון דולר, שהונע בידי עלייה חדה של 159% במסחר בספוט שהגיע ל-387 מיליארד דולר. הזינוק הגיע על רקע השתתפות מוגברת בשוק ומומנטום מתמשך של רשומות חדשות וקווי ליבה.

הצמיחה בכמות המשתמשים נותרה חזקה. Bitget הוסיפה 4.89 מיליון משתמשים בפלטפורמת ה-CEX שלה ו-15 מיליון משתמשים ב-Bitget Wallet ברבעון הראשון בלבד, מה שהביא את בסיס המשתמשים הגלובלי של הפלטפורמה אל יותר מ-120 מיליון - עלייה של כמעט 20%. האסימון המקורי של Bitget, BGB, זכה לרבעון תנודתי אך בסופו של דבר המגמה נטו הייתה חיובית. בתקופה זו גם הוצגה מפת דרכים מעודכנת עבור BGB המתארת ​​שימושיות מורחבת בדמות הימורים, השתתפות ב-Launchpad ואינטגרציות עם מערכות DeFi חדשות. לוח הזמנים לשריפה רבעונית נשאר כמות שהוא כדי לנהל את הלחצים בצד ההיצע.

האבטחה הייתה ונותרה במוקד, במיוחד לאחר ששיא של 2.1 מיליארד דולר אבדו בגלל פריצות קריפטוגרפיות לאורך התעשייה. Bitget העבירה כמעט 100 מיליון דולר ב-ETH ל-Bybit לאחר הפריצה אליה, מהלך שאותת על תיאום נדיר, אך קריטי, בין בורסות בעת משבר. בינתיים, הוכחת הרזרבות של Bitget הייתה גבוהה בעקביות מהרף של 130% לאורך כל הרבעון הראשון. קרן ההגנה שלה גדלה מ-495 מיליון דולר בינואר ל-514 מיליון דולר במרץ עם מגמה זהירה אך עם עלייה ברזרבות הנכסים.

"הביצועים של הרבעון הזה מראים את הערך של שמירה על זריזות בסביבה הפכפכה. ברבעון הבא, נמשיך להתמקד בתשתיות ברמה המוסדית ובהאצת התרחבות הנוכחות שלה הרחבה ב-Web3 ברחבי האקו סיסטם שלנו. הציות לרגולציות נשאר נדבך מרכזי כאשר הבורסה מנווטת דרך פיקוח גלובלי הדוק יותר, תוך שהיא שומרת על עוגן אתוס הליבה שלה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית BitGet.

מעבר לביצועי המוצר, Bitget הרחיבה את טביעת הרגל הגלובלית שלה באמצעות אירועים בשטח ויוזמות ממוקדות. היא נכנסה לספורט המוטורי על ידי מתן חסות לנהג הברזילאי Flavio Sanpaio בגביע 2025 Porsche Carrera ואירחה מפגשים ממוקדי רמדאן ברחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה ואסיה. למעלה מ-60,000 ארוחות חולקו במהלך חודש הרמדאן באמצעות תרומות משותפים מקומיים.

יוזמת Blockchain4Her, שהושקה ב-2024 עם 10 מיליון דולר המיועדים לשימוש ארוך טווח, ציינה את יום השנה הראשון לה. התוכנית קיבלה בברכה שלושה שגרירות חדשות וביצעה פעילויות בדרום מזרח אסיה ובמזרח אירופה במטרה להכניס יותר נשים ל-Web3.

בנוסף, Bitget שיפרה את התשתית והאינטגרציות שלה. כלי המסחר מגובה הבינה המלאכותית Bitget Seed הוצג כדי לזהות ולהציג פירוט של אסימונים שבשלב המוקדם שלהם מראים אותות חזקים ברשת. אינטגרציות עם Zen ו-Callpay שיפרו את ההצטרפות של מטבעות פיאט ברחבי אירופה ודרום אפריקה. הנזילות של BGB התרחבה עוד יותר באמצעות Morph Chain ו- Bulbaswap.

Bitget ממשיכה להרחיב את התשתית שלה, לקלוט משתמשים חדשים ולבצע אופטימיזציה לעמידות. עם מסלול משתמשים חזק, פעילות אסימונים גוברת ושותפויות חדשות בתנועה, הפלטפורמה ערוכה לרבעון חזק נוסף.

לדו"ח השלם על הרבעון הראשון של 2025, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

