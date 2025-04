Bitget registra un volumen total de operaciones de 2,08 billones de USD en el primer trimestre de 2025; las operaciones al contado aumentaron un 159 % intertrimestral

VICTORIA, Seychelles, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en bolsa de criptomonedas y Web3, terminó el primer trimestre de 2025 con un volumen total de operaciones de 2,08 billones de USD, impulsado por un fuerte aumento del 159 % en operaciones al contado, que alcanzaron 387.000 millones de USD. El repunte se produjo en medio de una mayor participación en el mercado y un impulso sostenido en las nuevas listas y en las líneas de productos clave.

El crecimiento de los usuarios se mantuvo fuerte. Bitget agregó 4,89 millones de usuario a su plataforma CEX y 15 millones de usuarios a su Bitget Wallet solo en el primer trimestre, con lo que la base global de usuarios de la plataforma alcanzó más de 120 millones, un incremento cercano al 20 %. BGB, el token nativo de Bitget, tuvo un trimestre volátil pero positivo en términos netos. Durante este periodo también se presentó una nueva hoja de ruta para BGB, que destacaba la mayor utilización del staking, la participación en plataformas de lanzamiento y las integraciones con nuevos ecosistemas DeFi. Se mantuvo un programa de quema trimestral para gestionar las presiones de la oferta.

La seguridad quedó en primer plano, especialmente después de que se perdiera la cifra récord de 2.100 millones de USD por hackeos de criptomonedas en toda la industria. Bitget transfirió casi 100 millones de USD en ETH a Bybit después de su ruptura, un movimiento que indicó una alineación extraña pero crítica de intercambio a intercambio en tiempos de crisis. Por su parte, la prueba de reservas de Bitget superó sistemáticamente la marca del 130 % a lo largo del primer trimestre. Su fondo de protección creció de 495 millones de USD en enero, a 514 millones en marzo, registrando una tendencia prudente pero al alza en reservas de activos.

“El rendimiento de este trimestre muestra el valor de permanecer flexible en un entorno volátil. En el siguiente trimestre, continuaremos enfocándonos en la infraestructura de grado institucional y reforzando su presencia en Web3 en todo nuestro ecosistema. El cumplimiento sigue siendo un pilar clave en la medida en que la bolsa afronta una supervisión global más estricta, al tiempo que permanece anclada a sus valores clave: ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente”, afirmó Gracy Chen, directora general de Bitget.

Además del desempeño de los productos, Bitget amplió su presencia global por medio de eventos sobre el terreno e iniciativas específicas. Se adentró en el mundo del automovilismo patrocinando al piloto brasileño Flávio Sampaio en la Copa Porsche Carrera 2025 y organizó reuniones en torno al Ramadán en toda la región de Oriente Medio y Norte de África y en Asia. Durante el mes sagrado se distribuyeron más de 60.000 comidas gracias a los donativos de socios locales.

La iniciativa Blockchain4Her, fundada en 2024 con 10 millones de USD para su despliegue a largo plazo, celebró su primer aniversario. El programa acogió a tres nuevos embajadores y llevó a cabo activaciones en el Sudeste Asiático y en Europa del Este con el objetivo de incorporar a más mujeres en Web3.

Bitget también impulsó sus infraestructuras e integraciones. Se introdujo la herramienta de negociación Bitget Seed, respaldada por IA, para identificar y enumerar los tokens en fase inicial con fuertes señales en la cadena. Las integraciones con Zen y con Callpay mejoraron el acceso al dinero fiat en Europa y África del Sur. La liquidez de BGB se amplió a través de Morph Chain y Bulbaswap.

Bitget continúa escalando su infraestructura, integrando a nuevos usuarios y optimizando su resiliencia. Con una sólida cartera de usuarios, una creciente actividad de tokens y nuevas asociaciones en marcha, se espera que la plataforma tenga otro trimestre fuerte.

Para acceder al informe completo del primer trimestre de 2025, haga clic aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b44f8d0-d6b3-40ae-a53f-5e2a7967d105

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.