SABER College impulsa carreras con propósito: Inscripciones abiertas para el programa de Asistente de Terapia Física

Tu futuro en salud comienza aquí. Estudia para Asistente de Terapia Física en SABER College.

Estudia PTA en SABER College y transforma tu futuro. Programa en inglés, inicio 28 de abril. Ayuda financiera disponible para quienes califiquen.

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- SABER College anuncia que están abiertas las inscripciones para su programa de Asistente de Terapia Física (PTA), cuyo próximo inicio de clases será el 28 de abril de 2025. Este programa de grado asociado está diseñado para preparar a los estudiantes con las habilidades clínicas, técnicas y comunicacionales necesarias para ingresar a uno de los sectores de mayor crecimiento y estabilidad en el ámbito de la salud: la rehabilitación física.

En una economía donde muchas profesiones enfrentan cambios inciertos, la carrera de Asistente de Terapia Física ofrece una trayectoria sólida, con alta demanda y proyección laboral sostenida. De acuerdo con datos oficiales del U.S. Bureau of Labor Statistics, se espera que el empleo de Asistentes de Terapia Física crezca un 26% entre 2022 y 2032, un ritmo significativamente más rápido que el promedio de todas las ocupaciones en los Estados Unidos. Este crecimiento está impulsado principalmente por el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la expansión de los servicios de atención a largo plazo.

En el estado de Florida, esta tendencia es aún más marcada. Con una de las poblaciones mayores más grandes del país y una creciente necesidad de atención geriátrica, la demanda de profesionales en fisioterapia en Miami, FL, que estén certificados en rehabilitación física, continúa aumentando en clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, residencias de adultos mayores y servicios de salud domiciliaria.

Ante este escenario, el programa de PTA de SABER College surge como una oportunidad estratégica para quienes buscan una carrera técnica, estable y con impacto social real. El programa está diseñado para brindar una experiencia académica integral que combina teoría, práctica y preparación para el examen de licencia estatal.

“En SABER College formamos más que técnicos: formamos personas comprometidas con el bienestar de sus comunidades,” afirmó Josefina Bonet, CEO de SABER College. “Nuestro programa de Asistente de Terapia Física es una puerta abierta hacia una carrera con propósito, estabilidad y crecimiento profesional.”

Uno de los principales diferenciadores del programa es su enfoque práctico. Las clases se imparten en inglés, con el objetivo de preparar al estudiante para desenvolverse adecuadamente en entornos clínicos reales. Los estudiantes trabajan en laboratorios especializados que simulan contextos reales de atención al paciente, donde desarrollan habilidades como el manejo de equipos terapéuticos, técnicas de movilización, estiramiento, fortalecimiento muscular, documentación clínica, comunicación efectiva y trabajo en equipo interdisciplinario.

Además, el currículo incluye materias clave como anatomía, fisiología, kinesiología, patologías comunes, ética profesional y procedimientos terapéuticos, todo impartido por profesores con experiencia clínica y pedagógica. Las clases son reducidas, lo que permite una experiencia de aprendizaje más personalizada y cercana.

El programa está abierto a estudiantes de diversos orígenes. Para aquellos cuya lengua materna no es el inglés, SABER College ofrece también un programa de ESOL (English for Speakers of Other Languages), 100% en línea y orientado específicamente a residentes del estado de Florida. Este programa ayuda a fortalecer el dominio del inglés técnico y académico necesario para ingresar con éxito a programas como PTA o Enfermería. De esta manera, SABER College elimina una de las principales barreras de acceso para estudiantes bilingües y comunidades inmigrantes que desean avanzar en el sector salud.

“El dominio del inglés no debe ser un obstáculo para alcanzar una meta profesional,” afirmó Sergio Wong, Director de Asuntos Ejecutivos de SABER College. “A través del ESOL y nuestros programas técnicos, ayudamos a abrir caminos reales para estudiantes comprometidos con su futuro.”

Otro aspecto destacado del programa es su enfoque accesible. SABER College ofrece ayuda financiera para aquellos estudiantes que califiquen, incluyendo asistencia en la solicitud de FAFSA y otros recursos disponibles a nivel estatal o federal. El equipo de admisiones está altamente capacitado para acompañar a los postulantes en cada etapa del proceso, desde la recopilación de documentos hasta la planificación financiera y el cronograma académico.

El próximo grupo comienza el 28 de abril de 2025, y debido a la alta demanda, los cupos son limitados. Se recomienda a los interesados iniciar el proceso de inscripción lo antes posible.

Para obtener más información sobre el programa de PTA, los requisitos de ingreso, el programa ESOL o las opciones de ayuda financiera, los interesados pueden visitar www.sabercollege.edu o comunicarse directamente con la oficina de admisiones llamando al (305) 443-9170.

Acerca de SABER College

SABER College es una institución licenciada y acreditada de educación superior, ubicada en Miami, Florida, con más de dos décadas de experiencia formando profesionales del sector salud. El colegio ofrece programas de grado asociado en Enfermería y Asistente de Terapia Física (PTA), así como un programa ESOL orientado a apoyar el desarrollo del idioma inglés en contextos académicos y profesionales.

El enfoque de SABER College se basa en ofrecer educación de alta calidad, accesible y centrada en el estudiante, con clases reducidas, orientación personalizada y una estructura académica alineada con las necesidades del mercado laboral actual. A través de una formación técnica rigurosa, apoyo integral y valores humanos, SABER College impulsa a sus estudiantes a construir un futuro profesional sólido y con propósito.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.