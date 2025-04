Equinor ASA: forslag om kapitalnedsettelse fra selskapets styre

Styret i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har i dag besluttet å foreslå for selskapets generalforsamling at selskapets aksjekapital nedsettes ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat. Forslaget fremsettes som følge av at selskapet har gjennomført tilbakekjøp av egne aksjer i henhold til fullmakt for tilbakekjøp gitt av selskapets generalforsamling i mai 2024.

Forslaget går ut på at selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 589.934.295 fra NOK 6.981.953.075,00 til NOK 6.392.018.780,00, ved sletting og innløsning av totalt 235.973.718 aksjer. Innkalling til generalforsamling i selskapet som vil behandle ovennevnte forslag vil kunngjøres i separat melding senere.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til Euronext Oslo Børs Regelbok II punkt 4.2.4 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584

