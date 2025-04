Norsk Hydro: Innkalling til ordinær generalforsamling 2025

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles til ordinær generalforsamling fredag 9. mai 2025 kl. 10:00.

Generalforsamlingen vil gjennomføres som et digitalt møte via Lumi AGM https://dnb.lumiagm.com/127404866 og aksjeeiere inviteres til å delta online. Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt.

Se vedlagt guide for ytterligere informasjon om digital deltakelse.

Vedlagt følger innkallingen med vedlegg. Alle relevante dokumenter er også tilgjengelige på hydro.com/generalforsamling

Eiere av forvalterregistrerte aksjer kan finne mer informasjon i innkallingen.





Investorkontakt:

Elitsa Blessi

+47 91775472

elitsa.blessi@hydro.com

Mediakontakt:

Anders Vindegg

+47 93864271

Anders.Vindegg@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

