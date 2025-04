CGTN: Çin'in beyaz perde hamlesi: ABD'nin tarife politikası neden suçlanmalı?

CGTN, Çin'in İspanya'yla sinema alanında kurduğu yeni ortaklığın ABD'den yapılan film ithalatına getirdiği kesintilerle nasıl tezat oluşturduğunu konu edinen bir makale yayımladı ve Amerika'nın gümrük tarifesi savaşının kendi kendini baltalayan etkisini, Hollywood'un en kârlı dış pazarını tehlikeye attığını ve ülkenin daha geniş hizmet ticareti alanındaki hâkimiyetini zayıflattığını gözler önüne serdi.

PEKİN, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Cuma günü Çin'e yaptığı ziyaret sırasında iki ülke sinema alanında iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayarak karşılıklı kültür alışverişine yeni bir ivme kazandırdı.

Çin Ulusal Film İdaresi ile İspanya Sinema ve Görsel-İşitsel Sanatlar Enstitüsü arasında imzalanan mutabakat zaptına göre Çin ve İspanya festivallere ortak katılım, karşılıklı gösterimler, ortak yapımlar ve personel değişimi dâhil olmak üzere sinema endüstrisindeki iş birliğini derinleştirecek.

Çin ve İspanya arasında sinema alanındaki ortaklığın geliştirilmesi, Pekin'in ithal edilen ABD filmlerinin sayısını orta derecede azaltma planına ilişkin duyurusuyla keskin bir tezat oluşturuyor.

Çin Film İdaresi'nden bir sözcü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara yönelik gümrük vergilerini yakın zamanda aniden artırması Çinli izleyicilerin ABD filmlerine gösterdiği ilgiyi kesinlikle etkileyeceği için söz konusu düzenlemenin piyasa ilkelerine uygun olduğunu ve izleyici tercihlerini yansıttığını dile getirdi.

Çin'in Hollywood'dan ithal edilen filmleri azaltma sinyalinin ardından, ABD'nin bazı büyük film ve medya şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Walt Disney Company ve Warner Bros. Discovery, Inc. şirketlerinin hisse senedi fiyatları sırasıyla yüzde 6,79 ve 12,53 düştü.

Analistler bu düşüşü, dünyanın ikinci büyük film pazarından dışlanma korkusundaki artışa bağlıyorlar. Veriler Çin'de 2018'de toplam 63, 2019'daysa 52 ABD filminin vizyona girdiğini, bunların tümünün toplam 19,9 milyar yuan (2,72 milyar dolar) hasılat elde ettiğini ve bu dönemdeki tüm yabancı film gelirlerinin yüzde 80'den fazlasına hâkim olduğunu gösteriyor. ABD filmlerinin Çin'deki sinema gişelerinde en iyi performans gösterdiği dönemlerden biri buydu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, dış ticaret açığını azaltma bahanesiyle ithal mallara kapsamlı ek gümrük vergileri uygulamaya karar verdiği zaman, filmlerden finansa ve teknolojiye varana kadar ticaret ortakları karşısında hizmet sektöründeki muazzam dış ticaret fazlasını kabul etmedi.

Çin'in hizmetler sektöründeki ticaret açığının en büyük kaynağı ABD'dir. ABD Ticaret Bakanlığı'na göre ABD'nin Çin'e yaptığı hizmet ihracatı 2001'de 5,63 milyar dolarken, 7,3 kat artışla 2023'te 46,71 milyar dolara fırladı ve hizmetler sektöründeki yıllık ticaret fazlasıysa 11,5 kat artışla 26,57 milyara fırlarken 2019'da 39,7 milyar dolarla zirve yaptı.

ABD ve ticaret ortakları arasındaki süregelen ticaret gerginlikleri, ABD'nin hizmet ticaretini sekteye uğratma tehdidinde bulunuyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gümrük tarifeleri müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Avrupa Birliği'nin, ABD'nin Avrupa'ya karşı önemli bir ticaret fazlası verdiği ABD hizmetlerini hedef alarak ticaret savaşını tırmandırmaya hazırlıklı olduğu uyarısında bulundu.

Ursula von der Leyen, Financial Times dergisine verdiği röportajda ABD'li teknoloji devlerini ABD'ye karşı potansiyel koz olarak seçti ve Brüksel'in Meta, Google ve Facebook gibi firmaları doğrudan etkileyecek bir dijital reklam vergisi koymaya hazırlıklı olduğuna işaret etti.

Çin ve İspanya arasında sinema alanında yapılan son iş birliği Çin'in devamlı piyasa açıklığı ilkesine bağlılığını ve küresel ortaklarla pazar fırsatlarını paylaşma konusundaki istekliliğini ortaya koyuyor.

Cuma günü mutabakat zaptının imzalanmasına tanıklık eden Çin Başbakanı Li Qiang ve İspanya Başbakanı; ekonomi, ticaret, yatırım ve teknolojik inovasyon alanlarında iş birliğini artırmak, serbest ticarete ve açık iş birliğine ortak destek vermek ve çok taraflılığı savunmak konusunda anlaştı.

