CGTN：中国の銀幕の転向：米国の関税政策に責がある理由

CGTNは、中国とスペインの新たな映画パートナーシップと米国映画輸入の削減がいかに対照的であるかという記事を掲載し、米国の関税戦争が、ハリウッドにとって最も有益な海外市場を危うくし、米国のより広範なサービス貿易の優位性を損なうことになる、自滅的な影響を及ぼしていることを明らかにした。

北京発, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スペインのペドロ・サンチェス (Pedro Sanchez) 首相が金曜日に中国を訪問した際、両国は映画協力に関する覚書に調印し、二国間の文化交流に新たな弾みをつけた。

中国国家電影局 (National Film Administration) とスペイン映画視聴覚芸術研究所 (Institute of Cinematography and Audiovisual Arts) の間で調印された覚書に基づき、中国とスペインは映画祭への共同参加、相互上映、共同制作、人材交流など、映画産業における協力を深めていく。

中国とスペインの映画パートナーシップの強化は、北京が米国映画の輸入本数を適度に減らす計画を発表したのとは対照的である。

中国映画総局の広報担当者は木曜日、今回の調整は市場原理に従ったもので、米国による最近の中国輸入品への関税引き上げは、中国の観客の米国映画への関心に影響を与えるに違いなく、観客の嗜好を反映していると述べた。

中国がハリウッドからの輸入を削減するという合図を出したことを受け、米国の主要映画・メディア企業数社の株価は急落した。 ウォルト・ディズニー・カンパニー (The Walt Disney Company) とワーナー・ブラザース・ディスカバリー (Warner Bros. Discovery, Inc.) の株価はそれぞれ6.79%と12.53%下落した。

アナリストたちは、世界第2位の映画市場から締め出されるのではないかという懸念が高まったことが下落の原因だと分析している。 データによると、中国で公開された米国映画は2018年に63本、2019年に52本で、合わせて199億元 (約27億2,000万ドル、約3,700億円) を稼ぎ出し、この期間の外国映画収入の80%以上を占めた。 これは米国映画にとって中国興行界で最高の成績の一つであった。

映画から金融、テクノロジーに至るまで、ドナルド・トランプ (Donald Trump) 米大統領政権は、貿易赤字削減を口実に輸入品に大幅な追加関税をかけることを決定した際、貿易相手国とのサービス分野における巨額の貿易黒字を認めていなかった。

米国は中国にとってサービス貿易赤字の最大の源である。 米商務省によると、アメリカの対中サービス輸出は2001年の56.3億ドル (約8,400億円) から2023年には467.1億ドル (約6兆7,000億円) と7.3倍に急増し、年間のサービス貿易黒字は265.7億ドル (約3兆8,000億円) と11.5倍に膨らみ、2019年には397億ドル (約5兆7,000億円) のピークに達した。

米国と貿易相手国との間で続いている貿易摩擦は、サービス貿易を混乱させる恐れがある。 欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン (Ursula von der Leyen) 委員長は、関税交渉が決裂した場合、欧州連合は、米国が欧州に対して大幅な貿易黒字を計上しているサービス分野を標的にすることで貿易戦争をエスカレートさせる用意があると警告した。

フィナンシャル・タイムズ (Financial Times) 紙とのインタビューで、フォン・デア・ライエンは米国のハイテク大手を潜在的な圧力ポイントとして挙げ、メタ (Meta)、グーグル (Google)、フェイスブック (Facebook) といった企業に直接影響を与えるデジタル広告税を課す用意があることを示唆した。

中国とスペインの最新の映画協力は、持続的な開放に対する中国のコミットメントと、グローバルなパートナーと市場機会を共有する意欲を示している。

金曜日に覚書の調印に立ち会った中国の李強 (Li Qiang) 首相とスペインの首相は、経済、貿易、投資、技術革新に関する協力を強化し、自由貿易と開かれた協力を共同で支持し、多国間主義を堅持することで合意した。

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

