CGTN: ציר מסך הכסף של סין: מדוע מדיניות המכסים של ארה"ב אשמה

CGTN פרסמה מאמר על האופן שבו שותפות הסרטים החדשה של סין עם ספרד עומדת בניגוד לקיצוצים שלה ביבוא סרטים מארה"ב, וחושפת את ההשפעה העצמית של מלחמת המכסים של ארה"ב - מסכנת את השוק הזר הרווחי ביותר של הוליווד ומערערת את הדומיננטיות הרחבה יותר של סחר השירותים במדינה.

בייג'ינג, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

במהלך ביקורו של ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס (Pedro Sanchez) בסין ביום שישי, שתי המדינות חתמו על מזכר הבנות (MOU) לשיתוף פעולה בקולנוע, מה שהחדיר מומנטום חדש לחילופי תרבות בילטרליים.

סין וספרד יעמיקו את שיתוף הפעולה בתעשיית הקולנוע, כולל השתתפות משותפת בפסטיבלים, הקרנות הדדיות, הפקות משותפות וחילופי כוח אדם, על פי מזכר ההבנות שנחתם בין מינהל הסרטים הלאומי של סין לבין המכון הספרדי לקולנוע ואמנות אורקולית.

השותפות הקולנועית המשופרת בין סין לספרד עומדת בניגוד חריף להכרזתה של בייג'ינג על תוכניתה להפחית באופן מתון את מספר הסרטים האמריקאים המיובאים.

דובר מינהל הסרטים הסיני אמר ביום חמישי כי ההתאמה עוקבת אחר עקרונות השוק ומשקפת את העדפות הקהל, שכן העלאות המכסים האחרונות של ארה"ב על יבוא סיני צפויות להשפיע על העניין של הקהל הסיני בסרטים אמריקאים.

בעקבות האיתות של סין לקצץ ביבוא הוליווד, מניות של כמה חברות קולנוע ומדיה גדולות בארה"ב ירדו בחדות. חברת וולט דיסני ו-Warner Bros. Discovery, Inc ראו את מחירי המניות שלהן יורדים ב-6.79 ו-12.53 אחוזים, בהתאמה.

אנליסטים מייחסים את הירידה לחשש הגובר מפני הרחקה משוק הסרטים השני בגודלו בעולם. הנתונים מראים כי יציאות הסרטים האמריקאים בסין הסתכמו ב-63 ב-2018 ו-52 ב-2019, והניבו יחד 19.9 מיליארד יואן (2.72 מיליארד דולר) ושלטו ביותר מ-80% מכלל הכנסות הסרטים הזרים בתקופה זו. זו הייתה אחת ההופעות הטובות ביותר של סרטים אמריקאים בקופות הסיניות.

מסרטים ועד פיננסים וטכנולוגיה, ממשל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא הכיר בעודף הסחר העצום שלו במגזר השירותים עם שותפות הסחר שלו כשהחליט להטיל מכסים נוספים על סחורות מיובאות באמתלה של צמצום גירעונות הסחר שלו.

ארה"ב היא המקור הגדול ביותר של סין לגירעונות בסחר בשירותים. לפי משרד המסחר האמריקאי, יצוא השירותים האמריקאי לסין זינק מ-5.63 מיליארד דולר ב-2001 ל-46.71 מיליארד דולר ב-2023 - עלייה של פי 7.3 - בעוד שהעודף השנתי בסחר השירותים תפח פי 11.5 ל-26.57 מיליארד דולר, והגיע לשיא של 39.7 מיליארד דולר ב-2019.

מתיחות הסחר המתמשכת בין ארה"ב לשותפות הסחר שלה מאיימת לשבש את סחר השירותים שלה. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין (Ursula von der Leyen) הזהירה כי האיחוד האירופי מוכן להסלים את מלחמת הסחר על ידי התמקדות בשירותים אמריקאים - מגזר שבו ארה"ב מחזיקה בעודף סחר משמעותי עם אירופה - אם המשא ומתן על המכסים ייכשל.

בראיון לפייננשל טיימס, פון דר ליין ציינה את ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות כנקודת לחץ פוטנציאלית, ואותתה על נכונותה של בריסל להטיל מס פרסום דיגיטלי שישפיע ישירות על חברות כמו מטא, גוגל ופייסבוק.

שיתוף הפעולה הקולנועי האחרון בין סין לספרד מדגים את מחויבותה של סין לפתיחות מתמשכת ונכונות לחלוק הזדמנויות שוק עם שותפים גלובליים.

ראש ממשלת סין לי צ'יאנג (Li Qiang ) וראש ממשלת ספרד, שהיו עדים לחתימה על מזכר ההבנות ביום שישי, הסכימו להגביר את שיתוף הפעולה בכלכלה, סחר, השקעות וחדשנות טכנולוגית, לתמוך במשותף בסחר חופשי ובשיתוף פעולה פתוח ולתמוך במולטילטרליזם.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

איש קשר: CGTN

דוא"ל: cgtn@cgtn.com

