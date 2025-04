BTCC取引所、TOKEN2049 Dubai のブースに独創的なバスケットボールチャレンジを導入

ビルニュス、リトアニア, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは、2025年4月30日から5月1日までドバイのMadinat Jumeirahで開催されるTOKEN2049 Dubaiにブースを出展いたします。ブースにて、エンターテインメント要素を加えた来場者の参加を促すバスケットボールチャレンジを導入予定です。BTCCブランドカラーであるネイビーブルーとホワイトを基調とした洗練されたデザインは、イベントで注目を集めることでしょう。

バスケットボールチャレンジ

P51ブースに位置するBTCCの一際目を引くバスケットボールアリーナデザインは、「BTCCバスケットボールチャレンジ」を通じて、参加者に楽しい体験を提供します。専用のセルフィーウォールを備えたブースは、来場者の方々との交流を促進し、記憶に残る新しい体験を届けます。

BTCC取引所のブランディング責任者であるAaryn Lingは「弊社はTOKEN2049のブースを、暗号資産コミュニティの熱量と興奮を反映するように設計しました」と述べ、また「バスケットボールのテーマは、スポーツと暗号資産取引の両方からイメージできる精密さと戦略、そしてチームスピリットを表しています。」と暗号資産愛好家の来場を心待ちにしています。

BTCCバスケットボールチャレンジでは、訪問者がシューティングスキルを試し、ステッカー、BTCC公式マスコットNakamonのぬいぐるみ、プレミアムBTCCブランドアイテムなどの限定グッズを獲得するチャンスがあります。参加するには、BTCCのSNSをフォローし、ハッシュタグ#BTCCatTOKEN2049を使用してブースで写真を撮って投稿するだけです。

Trade to Winキャンペーンの成果

TOKEN2049に先立ち、BTCCはTOKEN2049入場チケット、ドバイでのスカイダイビング体験、ヘリコプターツアーなどを賞品とした「Trade to Win」キャンペーンを終了しました。このキャンペーンでは、総先物取引量が680億USDTを超え、BTCCは100万USDTの賞金を1,000人の参加者に分配しました。

サイドイベントを通じたネットワークの拡大

TOKEN2049に合わせて、BTCCは業界の著名なインフルエンサーとの関係を強化し、暗号資産エコシステム内でのネットワークを拡大するために用意した2つのサイドイベントを開催します。

4月29日の「Dubai Safari Day Tour」では、砂漠の冒険だけでなく、影響力のある暗号資産関係者との有意義な議論のための特別な場を提供します。5月2日の「KOLヨットパーティ」は、業界の著名人を招待し、BTCCが将来の暗号資産取引のビジョンを示し、戦略的パートナーシップを構築する貴重な機会を提供できると期待しています。

これらサイドイベントは、BTCCのTOKEN2049での存在感を業界内で示し、取引所のコミュニティ構築と業界協力への取り組みをさらに強化することでしょう。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。300万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや 公式LINEアカウント 等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

【BTCC公式SNS】

公式LINE: https://page.line.me/?accountId=097zvqar

Twitter: https://twitter.com/btcc_japan

Instagram: https://www.instagram.com/btcc_jp/

【会社概要】

社名:BTCC取引所

設立:2011年

URL: https://www.btcc.com/ja-JP

上記プレスリリースに関するお問い合わせは、 press@btcc.com までご連絡ください。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66685020-04aa-43d5-9c33-b69b87e5437a

