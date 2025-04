Rackspace Technology bringt OpenStack Flex auf den Markt, das einfache, sichere On-Demand-Cloud-Services auf Unternehmensniveau bietet

Neue mandantenfähige Infrastruktur-as-a-Service-Lösung ermöglicht Unternehmen die Modernisierung mit einem leistungsstarken, lizenzfreien Cloud-Service, der Bedenken hinsichtlich der Anbieterabhängigkeit mindert

SAN ANTONIO, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid- und KI-Lösungen, gab heute die Einführung von Rackspace OpenStack Flex bekannt, einem unternehmensfähigen, bedarfsgesteuerten, gemeinsam genutzten Cloud-Service, der eine sichere und offene Infrastructure-as-a-Service (IaaS) bietet. Der OpenStack Flex-Service von Rackspace umfasst einen 24/7-Support durch Experten und eine vollständig überwachte und gewartete Infrastruktur, um die Einführung und den laufenden Betrieb von Anwendungen zu erleichtern und die Lücke zwischen dedizierten und mandantenfähigen Cloud-Lösungen zu schließen.

„Rackspace OpenStack Flex macht die Verwaltung von Arbeitslasten in der gesamten Hybrid-Cloud-Landschaft einfacher denn je. Mit unserer einheitlichen OpenStack-basierten Cloud-Plattform bleiben Kunden agil, konform und gerüstet, um sich in einer schnelllebigen Welt weiterzuentwickeln“, so Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer von Rackspace Private Cloud. „Unser Expertenteam ist bestrebt, unseren Fanatical Support bei jedem Schritt zu bieten, um sicherzustellen, dass Kunden die nötige Unterstützung und das Vertrauen in ihre Technologie haben.“

Rackspace OpenStack Flex baut auf der Erfahrung von Rackspace auf, das OpenStack gemeinsam mit der NASA entwickelt hat, und ist ein offener Cloud-Service, der auf bewährter OpenStack-Software basiert und Innovationen ermöglicht, die Effizienz verbessert und Service-Levels für unternehmenskritische Anwendungen garantiert. Laut Rob Tiffany, Forschungsleiter für Cloud- und Edge-Infrastruktur bei IDC, „haben über 80 % der Cloud-Käufer Pläne, ihre aktuelle Cloud-Infrastruktur zu modernisieren. Dazu gehört auch, dass sie ihre Technologieentscheidungen überdenken und sogar, mit wem sie Geschäfte machen. Fast 90 % dieser Käufer sind dabei, eine Hybrid-Cloud einzurichten, oder betreiben bereits eine solche.“ Rackspace OpenStack Flex geht über die Bewältigung der steigenden Modernisierungsanforderungen hinaus und bietet eine Plattform, die sich mühelos skalieren lässt und zukünftige Innovationen erleichtert. Diese Lösung verringert Bedenken hinsichtlich der Anbieterabhängigkeit, verbessert die Kostenkontrolle und erhöht die Effektivität der Hybrid-Cloud.

Die wichtigsten Vorteile

Von branchenführender Sicherheit bis hin zu Support auf Unternehmensniveau bietet Rackspace OpenStack Flex modernen Unternehmen folgende Vorteile:

Open-Source-Ökosystem: Vermeiden Sie die Bindung an einen Anbieter und entscheiden Sie sich für eine Plattform, die Innovation und Verbesserungen durch die Community unterstützt.

Vermeiden Sie die Bindung an einen Anbieter und entscheiden Sie sich für eine Plattform, die Innovation und Verbesserungen durch die Community unterstützt. Sicherheit und Compliance: Schützen Sie Ihr Unternehmen mit einer Cloud-Lösung, die branchenführende Sicherheitsstandards erfüllt.

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit einer Cloud-Lösung, die branchenführende Sicherheitsstandards erfüllt. Skalierbarkeit und Flexibilität: Passen Sie Ihre Infrastruktur mühelos an sich ändernde Geschäftsanforderungen an, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Passen Sie Ihre Infrastruktur mühelos an sich ändernde Geschäftsanforderungen an, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Kosteneffizienz: Senken Sie Ihre Kosten mit einer lizenzfreien Lösung, die überzeugende Gesamtbetriebskosten (TCO) bietet und gleichzeitig eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit aufweist.

Senken Sie Ihre Kosten mit einer lizenzfreien Lösung, die überzeugende Gesamtbetriebskosten (TCO) bietet und gleichzeitig eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit aufweist. Support auf Unternehmensniveau: Greifen Sie 365 Tage im Jahr rund um die Uhr auf den Experten-Support von Rackspace zu, um sicherzustellen, dass Ihre Cloud-Vorgänge reibungslos und effizient ablaufen.



Hauptmerkmale

Auf der Grundlage jahrelanger kontinuierlicher Entwicklungs- und Betriebserfahrung hat Rackspace diese Lösung mit folgenden erweiterten Funktionen ausgestattet:

Hohe Verfügbarkeit, Fehlertoleranz und Ausfallsicherheit: Erzielen Sie maximale Betriebszeiten mit integrierter Verfügbarkeit, einer fehlertoleranten Infrastruktur und integrierten Optionen für Backups und Disaster Recovery.

Erzielen Sie maximale Betriebszeiten mit integrierter Verfügbarkeit, einer fehlertoleranten Infrastruktur und integrierten Optionen für Backups und Disaster Recovery. Kostenmanagement: Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Cloud-Ausgaben, indem Sie die Kostenvorteile einer vollständig verwalteten Open-Source-Infrastruktur nutzen, die sich an Ihre Anforderungen anpassen lässt.

Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Cloud-Ausgaben, indem Sie die Kostenvorteile einer vollständig verwalteten Open-Source-Infrastruktur nutzen, die sich an Ihre Anforderungen anpassen lässt. Integrierte Orchestrierung: Vereinfachen Sie die Anwendungsbereitstellung und -verwaltung mit integrierter Orchestrierung für Betriebssysteme, virtuelle Maschinen und Container.



Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Reise hin zur Cloud zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzusetzen.



