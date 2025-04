मुंबई, बेंगलुरु व गुरुग्राम में टेक एग्ज़िक्यूटिव के लिए एम & ए सेमिनार

सिएटल, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- वर्तमान वैश्विक आर्थिक घटनाओं के कारण टेक सीईओज़ के लिए बाजार को समझने का यह सबसे महत्वपूर्ण समय बन गया है। Corum तकनीकी रुझानों, मूल्यांकन, विकास रणनीतियों और टेक एम एंड ए के बारे में दुनिया का अग्रणी शिक्षण संस्थान है। Corum के अध्यक्ष Rob Griggs और उपाध्यक्ष Elie Youssef अप्रैल में मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम में तीन मर्ज ब्रीफिंग सेमिनार की मेजबानी करेंगे।

मर्ज ब्रीफिंग 90 मिनट का एक कार्यकारी सेमिनार है जो वर्तमान टेक एम एंड ए बाजार रुझानों पर एक अपडेट प्रदान करता है - साथ ही एक सफल एम एंड ए प्रक्रिया को चलाने के बारे में सूचना प्रदान करता है। रजिस्टर करने के लिए विज़िट करें corumgroup.com/events .

प्रस्तुति की मुख्य बातें:

टेक एम एंड ए अवलोकन: बाजार परिप्रेक्ष्य

10 प्रमुख टेक्नोलॉजी रुझान

बेहतर परिणाम प्राप्त करना: एम एंड ए प्रक्रिया के 8 आवश्यक चरण

डील में गड़बड़ी से बचना

वरिष्ठ एम एंड ए सलाहकारों के साथ प्रश्नोत्तर



15 अप्रैल - मुंबई - जेडब्ल्यू मैरियट मुंबई सहार

17 अप्रैल - बेंगलुरु - हयात सेंट्रिक एमजी रोड

29 अप्रैल-गुरुग्राम-हिल्टन गुरुग्राम बानी सिटी सेंटर

*कार्यक्रम स्थल में प्रवेश सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। प्रस्तुति सुबह 10:00 बजे शुरू होती है। पूर्व पंजीकरण आवश्यक है।

Corum Group के बारे में

Corum समूह विलय और अधिग्रहण सेवाओं में वैश्विक नेता है, जो दुनिया भर में सॉफ्टवेयर और संबंधित प्रौद्योगिकी कंपनियों के विक्रेताओं की सेवा में महारत रखता है। विश्व स्तर पर कार्यालयों के साथ, Corum ने लगभग 40 वर्षों में 500 से अधिक सॉफ्टवेयर एम एंड ए लेनदेन पूरे किए हैं। Corum के एम एंड ए सलाहकार अत्यधिक अनुभवी पूर्व तकनीकी सीईओ हैं, जो उद्योग के अग्रणी शोधकर्ताओं, लेखकों और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा समर्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें corumgroup.com .

Corum संपर्क:

Heidi Owen

+1 425-526-3107

heidio@corumgroup.com

