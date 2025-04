CGTN: จีนวางพิมพ์เขียวสร้างประชาคมร่วมอนาคตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

CGTN เผยแพร่บทความเกี่ยวกับความสำเร็จและแนวโน้มความร่วมมือของจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบทความดังกล่าวนำเสนอความพยายามของจีนในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร ปลอดภัย และมั่งคั่ง ตามหลักการแห่งความเป็นมิตร ความจริงใจ ผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการไม่แบ่งแยก

ปักกิ่ง, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในเมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รถไฟที่บรรทุกผลไม้สดจากประเทศไทย เช่น ทุเรียน เงาะ และมะม่วง ได้ออกเดินทางอย่างราบรื่น มุ่งหน้าสู่การกระจายผลไม้สู่ตลาดทั่วประเทศจีน การขนส่งนี้สะท้อนให้เห็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของทางรถไฟจากจีนไปลาว

ทางรถไฟสายนี้เชื่อมโยงจีนกับลาว ไทย และประเทศอาเซียนอื่น ๆ และกลายเป็นทางเชื่อมสำคัญสำหรับการค้าระหว่างภูมิภาค โดยส่งเสริมการค้าข้ามแดนอย่างมีนัยสำคัญ ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ทางรถไฟสายนี้มีปริมาณการขนส่งสินค้ารวมกว่า 50 ล้านตัน โดยเป็นสินค้าข้ามแดน 11.58 ล้านตัน นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2021

ทางรถไฟสายนี้สะท้อนหลักการอันยาวนานของจีนในการส่งเสริมความเป็นมิตร ความจริงใจ ผลประโยชน์ร่วมกัน และการไม่แบ่งแยก รวมถึงการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้าน

ในการประชุมส่วนกลางว่าด้วยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมา นาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของจีนในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้ง

ถ้อยแถลงภายหลังการประชุมระบุว่าจีนถือว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาและความมั่งคั่งของชาติ เป็นแนวหน้าหลักในการรักษาความมั่นคงของประเทศ และเป็นพื้นที่สำคัญในนโยบายการทูตโดยรวมของจีน

มิตรภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่ง

ที่ประชุมเน้นย้ำว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในหลักการแห่งความเป็นมิตร ความจริงใจ ผลประโยชน์ร่วมกัน และการไม่แบ่งแยก เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นมิตร ปลอดภัย และมั่งคั่ง โดยหลักการนี้ได้รับการเสนอโดยประธานาธิบดี Xi เมื่อปี 2013 ในการส่งเสริมนโยบายการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านของจีน

ในการประชุมส่วนกลางว่าด้วยงานด้านการต่างประเทศในปี 2014 ผู้นำจีนได้ขยายแนวคิดนี้เพิ่มเติม โดยระบุว่าจีนจะส่งเสริมมิตรภาพและหุ้นส่วนกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร สงบสุข และมั่งคั่ง ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

นาย Zhou Fangyin ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยการต่างประเทศกวางตุ้ง กล่าวว่า ความต่อเนื่องและเสถียรภาพของนโยบายการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านของจีนกลายเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ท่ามกลางภูมิทัศน์ระหว่างประเทศที่ปั่นป่วน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จีนได้สถาปนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน ความร่วมมือ และความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 28 ประเทศเพื่อนบ้าน และกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศจีน

ดังนั้น จีนจึงได้แก้ไขข้อพิพาทพรมแดนทางบกในประวัติศาสตร์กับเพื่อนบ้าน 12 ประเทศผ่านการเจรจา และได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเก้าประเทศ

ช่วงเวลาสำคัญ

ที่ประชุมระบุว่าความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ และกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญซึ่งแนวโน้มของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง

ที่ประชุมเรียกร้องให้พิจารณาทั้งสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ และประสานสองลำดับความสำคัญหลัก ได้แก่ การพัฒนาและความมั่นคง

ฝ่ายจีนให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนประเทศในภูมิภาคในการกำหนดเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ และจัดการกับความขัดแย้งอย่างเหมาะสม

นาย Liu Qing รองประธานสถาบันวิจัยกิจการระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ชี้ว่าเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมภายในของจีนยิ่งมีความเกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อมโดยรอบมากกว่าที่เคย

จีนกำลังเสริมสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของยุคสมัย โดยการสร้างประชาคมร่วมอนาคตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน นาย Liu กล่าวเพิ่มเติม

จีนได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างประชาคมร่วมอนาคตกับประเทศเพื่อนบ้าน 17 ประเทศ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับประเทศเพื่อนบ้านกว่า 25 ประเทศ ทำงานเพื่อประสานโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเข้ากับแผนความร่วมมือของอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย และยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเพื่อนบ้าน 18 ประเทศ

https://news.cgtn.com/news/2025-04-10/China-draws-blueprint-for-win-win-cooperation-with-its-neighbors-1Cs5jYJfKuI/p.html

