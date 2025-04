CGTNは、中国の近隣諸国との協力の成果と展望に関する記事を掲載した。 この記事は、近隣諸国と未来を共有する共同体の構築に向けた中国の取り組みを紹介し、中国が友好、誠意、互恵、包摂の原則に基づき、友好的で安全かつ繁栄する近隣地域をどのように促進しているかを強調している。

北京発, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国南西部雲南省の省都、昆明市の活気あふれる街で、ドリアン、ランブータン、マンゴーといった新鮮なタイ産フルーツを積んだ列車がスムーズに走り出し、広大な中国市場にフルーツを流通させる旅が始まった。 この貨物は単なる物資の輸送にとどまらず、中国・ラオス鉄道の重要性が高まっていることを物語っている。

中国とラオス、タイ、その他のASEAN諸国を結ぶこの鉄道は、地域貿易の架け橋となり、越境商業を大きく後押ししている。 同鉄道の総貨物処理量は、2021年12月3日の開業以来、昨年末の時点で5,000万トンを超え、そのうち越境貨物は1,158万トンとなっている。

この鉄道は、中国の長年にわたる友好、誠意、互恵、包摂の原則と、善隣友好の促進を鮮明に示している。

中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席は、火曜日と水曜日に北京で開催された近隣諸国に関する取り組みの中央会議で、近隣諸国と未来を共有する共同体を構築することへの中国のコミットメントについて繰り返した。

会議後に発表された声明では、中国が近隣諸国は国家の発展と繁栄のための重要な基盤であり、国家の安全を守るための重要な前線であり、中国の外交全般における優先分野であると考えていることを強調している。

友好、安全、繁栄

習近平国家主席は、2013年に同国家主席が近隣外交を推進する上で打ち出した理念である「友好、誠意、互恵、包摂」の原則に沿って、中国が引き続き友好的で安全かつ繁栄する近隣諸国の促進に尽力すると強調した。

2014年の外交業務中央会議で、中国国家主席はこの理念についてさらに詳しく説明し、中国は近隣諸国との友好関係とパートナーシップを育み、友好的で平和で繁栄する近隣地域を築き上げ、互恵協力と相互連結を強化すると述べた。

広東外語外貿大学の国際関係論の教授であるゾウ・ファングイン (Zhou Fangyin) は、激動する国際情勢が背景になっている中で、中国の近隣外交の一貫性と安定性は、この地域の確実性における顕著な要因となっていると述べた。

中国外務省によると、過去10年間に中国は近隣28カ国および東南アジア諸国連合と、多様かつ実りのあるパートナーシップ、協力関係、互恵の戦略的関係を築いてきた。

こうして中国は、12カ国の近隣諸国との歴史的境界問題を交渉によって解決し、9カ国の近隣諸国と善隣友好協力条約を締結した。

重要な局面

中国と近隣諸国との関係は現在、現代で最も良好な状態にあり、地域のダイナミクスと世界の変貌が深く絡み合う重要な局面を迎えている、と同会議は指摘した。

同会議では、国内情勢と国際情勢の両方を考慮し、開発と安全保障という2つの主要な優先事項を調整することが呼びかけられた。

中国側は、近隣諸国と協力して戦略的相互信頼を固め、地域諸国がそれぞれの状況に適した発展の道を追求するのを支援し、相違を適切に管理することを誓った。

中国国際問題研究院副院長の刘卿 (Liu Qing) は、世界が新たな激動と変革の時代に突入する中、中国の国内環境はかつてないほど周囲の環境と絡み合うようになっていると指摘した。

中国は、隣国と未来を共有する共同体の構築を通じて、経済・文化・生態の統合と隣国との協力を強化しており、これは時代の趨勢に沿ったものである、と同氏は付け加えた。

中国は近隣17カ国と未来を共有する共同体の構築に関する共通認識に達し、近隣25カ国と「一帯一路」協力協定を締結し、「一帯一路」イニシアティブとASEANおよびユーラシア経済連合の協力計画の相乗効果に努め、近隣18カ国の最大の貿易パートナーの立場を維持している。

