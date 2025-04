CGTN: סין משרטטת תוכנית לבניית קהילה עם עתיד משותף עם המדינות השכנות

CGTN מפרסם מאמר על ההישגים והסיכויים של שיתוף הפעולה של סין עם שכנותיה. המאמר מציג את מאמציה של סין לבנות קהילה עם עתיד משותף עם המדינות השכנות, ומדגיש כיצד סין מטפחת שכונה ידידותית, בטוחה ומשגשגת בהתאם לעקרונות של ידידות, כנות, תועלת הדדית והכלה.

בייג'ינג, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בעיר ההומה קונמינג, בירת מחוז יונאן בדרום-מערב סין, יוצאת רכבת עמוסה בפירות תאילנדיים טריים - דוריאן, רמבוטן ומנגו - ויוצאת למסע שיגיע לשיאו בהפצת הפירות ברחבי השוק הסיני העצום. משלוח זה מייצג יותר מסתם הובלת סחורות - הוא עדות לחשיבות הגוברת של רכבת סין-לאוס.

על ידי חיבור סין עם לאוס, תאילנד ומדינות ASEAN אחרות, הרכבת הפכה לגשר לסחר אזורי, והגבירה משמעותית את הסחר חוצה הגבולות. נכון לסוף השנה שעברה, תפוקת המטען הכוללת של הרכבת עלתה על 50 מיליון טון, כולל 11.58 מיליון טון של סחורות חוצות גבולות, מאז השקתה ב-3 בדצמבר 2021.

הרכבת ממחישה בצורה חיה את העיקרון ארוך השנים של סין של ידידות, כנות, תועלת הדדית והכלה, כמו גם טיפוח שכנות טובה וידידות.

בוועידה המרכזית בנושא עבודה הקשורה למדינות שכנות, שהתקיימה בבייג'ינג בימים שלישי ורביעי, חזר נשיא סין שי ג'ינפינג על מחויבותה של סין לבניית קהילה עם עתיד משותף עם המדינות השכנות.

בהצהרה שפורסמה לאחר הפגישה הודגש כי סין רואה בשכונה בסיס חיוני לפיתוח ושגשוג לאומי, חזית מפתח לשמירה על הביטחון הלאומי ותחום עדיפות בדיפלומטיה הכוללת של המדינה.

ידידותי, בטוח ומשגשג

בפגישה הודגש כי סין תישאר מחויבת לטפח שכונה ידידותית, בטוחה ומשגשגת בהתאם לעקרון של ידידות, כנות, תועלת הדדית והכלה, פילוסופיה שהציג שי ב-2013 בקידום דיפלומטיית השכנים במדינה.

בנאום בוועידה המרכזית לעבודה הקשורה ליחסי חוץ ב-2014, הנשיא הסיני הרחיב את הרעיון, ואמר כי סין תטפח ידידות ושותפות עם המדינות השכנות, תבנה שכונה ידידותית, שלווה ומשגשגת, ותגביר את שיתוף הפעולה והקישוריות ההדדית.

ג'ואו פנגיין (Zhou Fangyin), פרופסור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת גואנגדונג ללימודי חוץ, אמר כי העקביות והיציבות של דיפלומטיית השכנות של סין הפכו לגורם בולט של ודאות באזור על רקע הנוף הבינלאומי הסוער.

במהלך העשור האחרון, סין הקימה שותפויות מגוונות ומהותיות, יחסי שיתוף פעולה ויחסים אסטרטגיים בעלי תועלת הדדית עם 28 מדינות שכנות ואיגוד מדינות דרום מזרח אסיה, לפי משרד החוץ הסיני.

כך, סין פתרה בעיות גבול היסטוריות עם 12 שכנותיה ביבשה באמצעות משא ומתן וחתמה על הסכמי שכנות טובה ושיתוף פעולה ידידותי עם תשע מדינות שכנות.

שלב קריטי

יחסיה של סין עם שכנותיה נמצאים כיום במיטבם בעידן המודרני ונכנסים גם לשלב קריטי שבו הדינמיקה האזורית והתמורות הגלובליות שזורות זו בזו, ציינה הוועידה.

היא קראה לקחת בחשבון את המצב הפנימי והבינלאומי, ולתאם את שני סדרי העדיפויות העיקריים של פיתוח וביטחון.

הצד הסיני הבטיח לעבוד עם שכניו כדי לחזק את האמון ההדדי האסטרטגי, לתמוך במדינות האזור בחיפוש אחר נתיבי פיתוח המתאימים לתנאים שלהן ולנהל כראוי את חילוקי הדעות.

ליו צ'ינג (Liu Qing), סגן נשיא המכון הסיני ללימודים בינלאומיים, ציין כי כאשר העולם נכנס לתקופה חדשה של מערבולות ושינוי, הסביבה הפנימית של סין שזורה יותר ויותר בסביבה הסובבת אותה יותר מאי פעם.

באמצעות בניית קהילה עם עתיד משותף עם שכנותיה, סין מחזקת את האינטגרציה הכלכלית, התרבותית והאקולוגית ושיתוף הפעולה עם השכנות, העולים בקנה אחד עם מגמת התקופה, הוסיף ליו.

סין הגיעה להבנות משותפות על בניית קהילה עם עתיד משותף עם 17 מדינות שכנות, חתמה על הסכמי שיתוף פעולה של חגורה ודרך עם 25 מדינות שכנות, פעלה לסינרגיה של יוזמת החגורה והדרך עם תוכניות שיתוף הפעולה של ASEAN והאיחוד הכלכלי האירו-אסייתי, ונותרה שותפת הסחר הגדולה ביותר של 18 שכנותיה.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-10/China-draws-blueprint-for-win-win-cooperation-with-its-neighbors-1Cs5jYJfKuI/p.html

איש קשר: CGTN

דוא"ל: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.