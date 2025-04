CGTN: China traza plan de acción para construir comunidad con futuro compartido con países vecinos

CGTN publica un artículo sobre los logros y las perspectivas de la cooperación de China con sus vecinos. Al presentar los esfuerzos de China para construir una comunidad con un futuro compartido con sus países vecinos, el artículo destaca cómo China fomenta una vecindad amistosa, segura y próspera alineada con los principios de amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusión.

BEIJING, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la agitada ciudad de Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, un tren cargado de frutas frescas tailandesas (durian, rambután y mangos) sale suavemente, comenzando un viaje que culminará en la distribución de las frutas en todo el vasto mercado chino. Este embarque representa más que solo el transporte de mercancías: es un testimonio de la creciente importancia del ferrocarril China-Laos.

Al vincular a China con Laos, Tailandia y otros países de la ASEAN, el ferrocarril se ha convertido en un puente para el comercio regional, impulsando significativamente el comercio transfronterizo. Hasta finales del año pasado, el rendimiento total de carga del ferrocarril superó los 50 millones de toneladas, incluidos 11,58 millones de toneladas de mercancías transfronterizas, desde su lanzamiento el 3 de diciembre de 2021.

El ferrocarril ilustra vívidamente el principio de larga data de amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusión de China, así como el fomento de la buena vecindad y la amistad.

En la conferencia central sobre el trabajo relacionado con los países vecinos, que se celebró en Beijing el martes y el miércoles, el presidente chino, Xi Jinping, reiteró los compromisos de China de construir una comunidad con un futuro compartido con los países vecinos.

Una declaración emitida después de la reunión destacó que China considera la vecindad como una base vital para el desarrollo y la prosperidad nacional, un frente clave para salvaguardar la seguridad nacional y un área prioritaria en la diplomacia general del país.

Amistoso, seguro y próspero

La reunión enfatizó que China mantendrá su compromiso de fomentar una vecindad amistosa, segura y próspera en línea con el principio de amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusión, una filosofía presentada por Xi en 2013 para promover la diplomacia de vecindad del país.

Hablando en la Conferencia Central sobre Trabajo Relacionado con Asuntos Exteriores de 2014, el presidente chino elaboró aún más la idea, diciendo que China fomentará la amistad y la asociación con los países vecinos, construirá una vecindad amistosa, pacífica y próspera, y mejorará la cooperación y la interconectividad mutuamente beneficiosas.

Zhou Fangyin, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, dijo que la consistencia y estabilidad de la diplomacia de vecindad de China se han convertido en un factor prominente de certitud en la región en el contexto del turbulento escenario internacional.

Durante la última década, China ha establecido asociaciones diversas y sustantivas, relaciones de cooperación y relaciones estratégicas de beneficio mutuo con 28 países vecinos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Por lo tanto, China ha resuelto los problemas fronterizos históricos con 12 vecinos en tierra a través de negociaciones y ha firmado los tratados de buena vecindad y cooperación amistosa con nueve países vecinos.

Fase crítica

Las relaciones de China con sus países vecinos se encuentran actualmente en su mejor momento en los tiempos modernos y también están entrando en una fase crítica donde la dinámica regional y las transformaciones globales están profundamente entrelazadas, señaló la conferencia.

Hizo un llamado a tener en cuenta las situaciones nacionales e internacionales, y a coordinar las dos grandes prioridades de desarrollo y seguridad.

La parte china se comprometió a trabajar con sus vecinos para consolidar la confianza mutua estratégica, apoyar a los países regionales en la búsqueda de vías de desarrollo acordes con sus condiciones particulares y gestionar adecuadamente las diferencias.

Liu Qing, vicepresidente del Instituto de Estudios Internacionales de China, señaló que, con el mundo entrando en un nuevo período de turbulencias y cambios, el entorno interno de China está cada vez más entrelazado con su entorno más que nunca.

A través de la construcción de una comunidad con un futuro compartido con sus vecinos, China está fortaleciendo la integración económica, cultural y ecológica y la cooperación con los vecinos, que están alineados con la tendencia de los tiempos, agregó Liu.

China ha alcanzado consensos comunes sobre la construcción de una comunidad con un futuro compartido con 17 países vecinos, firmó acuerdos de cooperación de la Franja y la Ruta con 25 países vecinos, trabajó para sincronizar la Iniciativa de la Franja y la Ruta con los planes de cooperación de la ASEAN y la Unión Económica Euroasiática, y se ha mantenido como el mayor socio comercial de sus 18 vecinos.

