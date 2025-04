Bitget spouští Bitget Onchain, který uživatelům CEX poskytuje včasný přístup k nadějným on-chain aktivům

VICTORIA, Seychely, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, představuje Bitget Onchain – převratnou inovaci, která propojuje to nejlepší z CEX a DEX. Kombinací rychlosti, bezpečnosti a jednoduchosti centralizovaných platforem s přímým přístupem k nově vznikajícím aktivům na řetězci Bitget Onchain redefinuje způsob, jakým uživatelé objevují příští vlny kryptoměnových příležitostí a obchodují s nimi.

Bitget Onchain poskytuje on-chain transakce s aktivy přímo v aplikaci Bitget pro uživatele využívající spotový účet s USDT nebo USDC. Tato integrace poskytne nekomplikovanou obchodní zkušenost na úrovni burzy a zjednoduší průběh on-chain transakcí i pro nové obchodníky. Produkt bude zpočátku podporovat blockchainy Solana, BNB Smart Chain (BSC) a Base a bude obsahovat počáteční dávku tokenů včetně RFC, KTA a dalších 30.

Bitget Onchain se zaměřuje na bezpečnost a zahrnuje centralizovanou ochranu na úrovni burzy, která zajišťuje bezpečné obchodní prostředí i při on-chain transakcích. Bitget Onchain nabízí rozsáhlou nabídku blockchainových aktiv dostupných v reálném čase a umožňuje přístup k early-stage tokenům a vznikajícím tržním příležitostem. Díky průběžným aktualizacím se uživatelé mohou efektivně orientovat ve vyvíjejících se trendech, a to jak pro nové, tak pro zkušené obchodníky.

Díky využití umělé inteligence představí Bitget Onchain inteligentní screening založený na umělé inteligenci, který zvýší přesnost investic využitím pokročilých algoritmů pro filtrování on-chain aktiv v reálném čase. Tato schopnost minimalizuje expozici vůči neinformovaným investicím a umožňuje uživatelům přijímat strategická rozhodnutí založená na datech.

„On-chain obchodování dlouho provázely složité konfigurace, které vyžadovaly, aby se uživatelé pohybovali v nepřívětivých rozhraních a vystavovali se rizikům. Bitget Onchain vznikl za účelem snížení vstupní bariéry, přičemž poskytuje bezproblémové a bezpečné obchodování,“ uvedla Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Bitget Onchain překlene propast mezi centralizovaným a decentralizovaným obchodováním a zpřístupňuje Web3 všem,“ dodala.

Bitget důsledně integruje umělou inteligenci do svého ekosystému, čímž zvyšuje přesnost obchodování, bezpečnost a uživatelský komfort. Ke klíčovým funkcím založeným na umělé inteligenci patří inteligentní obchodní boti umožňující automatické strategie, nástroje AI pro řízení rizik, prediktivní analýza tržních trendů a kopírování obchodů vylepšených pomocí AI pro optimalizaci investičních rozhodnutí. Spuštění platformy Bitget Onchain přináší inteligentní screeningový systém založený na umělé inteligenci, který dále zdokonaluje výběr aktiv, snižuje rizika a zefektivňuje obchodování.

Bitget Onchain představuje snahu společnosti Bitget o inovativní a chytrá řešení v odvětví kryptoměn, která integrují uživatelský komfort s pokročilým zabezpečením a přehledem o trhu. Kombinací přístupnosti a vysoce pokročilých nástrojů se Bitget Onchain snaží stát platformou pro obchodování s aktivy na řetězci a ještě více přiblížit Web3.

O Bitget

Bitget je přední světová kryptoburza a společnost zaměřená na Web3, založená v roce 2018. Burza Bitget poskytuje služby více než 100 milionům uživatelů ve více než 150 zemích a regionech a snaží se pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je multi-chainová kryptopeněženka nabízející celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Bitget je tahounem adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, jako je například role oficiálního kryptopartnera nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích východní Asie, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také globálního partnera tureckých reprezentantů Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa v zápase), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí kryptoměn.

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou být značně kolísavé. Investorům se doporučuje alokovat pouze ty prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Může dojít k ovlivnění hodnoty jakékoli investice a existuje možnost, že nebudou splněny finanční cíle ani získána zpět vložená investice. Vždy je vhodné vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

