Pour l’autonomisation des femmes et le renforcement du Canada : les trois priorités en matière de politiques qui nous aideront à réaliser des progrès dans le domaine de la santé des femmes au pays

TORONTO, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notre vision au sein de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est celle d’un avenir où toutes les femmes au pays reçoivent les soins de grande qualité qu’elles méritent. Conformément à notre mission, qui est d’être le chef de file de la recherche et de l’éducation ayant trait à la santé des femmes au pays, notre activité consiste à promouvoir les connaissances et l’information fondées sur des données probantes qui favorisent l’autonomisation des femmes et leur accès aux soins de santé de grande qualité qu’elles méritent. À cette fin, nous sélectionnons des projets prometteurs et contribuons à l’application des connaissances.

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes représente la plus grande source combinée de financement non gouvernemental pour la recherche sur la santé des femmes au Canada. Nous nous engageons à travailler avec des partenaires et des décideurs pour appuyer des mesures grâce auxquelles la recherche en santé des femmes recevra l’attention et les ressources qu’il faut pour que les femmes reçoivent les soins et le soutien qu’elles méritent.

La difficulté actuelle :

Actuellement, la recherche en santé des femmes ne représente que 6,8 % du financement total de la recherche à l’échelle nationale, même si 50 % de la population est de sexe féminin (Stranges, 2023). Traditionnellement exclues des essais cliniques, les femmes continuent d’être exposées à un risque de mauvais diagnostics, de traitements inefficaces et de réactions indésirables à un médicament supérieur à celui auquel les hommes sont exposés. Pourtant, près de 75 % des réactions indésirables à un médicament surviennent chez des femmes (Rademaker, 2001). Les maladies du cœur, principale cause de mortalité chez les femmes, font l’objet de moins de travaux de recherche qu’il ne le faudrait et elles restent sous-diagnostiquées. Par ailleurs, les problèmes de santé liés à la ménopause obligent beaucoup de femmes à quitter le marché du travail. Les symptômes non pris en charge de la ménopause coûteraient quelque 3,5 milliards de dollars à l’économie canadienne chaque année (Fondation canadienne de la ménopause, 2023).

L’occasion :

En visant une stratégie nationale étoffée, un financement ciblé et une responsabilisation rigoureuse en matière de recherche, nous sommes en mesure de créer les conditions gagnantes d’une transformation majeure en termes d’amélioration de la santé des femmes et de contribution à la mise en place d’une société plus équitable et plus prospère.

Ces mesures favorisent une plus grande équité, réduisent les inégalités en matière d’accès aux soins et font disparaître des maladies évitables, ce qui renforce la capacité des femmes de profiter de la vie, de travailler et de participer pleinement à la vie sociale et économique.

Nos recommandations en matière de politiques :

L’ACESF demande à tous les partis politiques fédéraux de s’engager à prendre des mesures concrètes qui auront un effet positif tangible sur la santé des femmes. Le Canada pourrait alors agir en tant que chef de file de la santé des femmes à l’échelle mondiale. Les priorités suivantes correspondent aux principaux domaines dans lesquels une action décisive des autorités fédérales et provinciales est de la plus grande importance.

1. Une stratégie nationale en matière de santé des femmes

Le Canada n’a pas actuellement d’approche coordonnée pour s’attaquer aux iniquités en matière de santé des femmes. Une stratégie nationale en matière de santé des femmes doit proposer des objectifs mesurables pour la communauté de la recherche et la prestation des soins et une modification des politiques actuellement en vigueur pour s’assurer que toute bonification du financement est stratégique, ciblée et efficace.

2. Une augmentation du financement fédéral consacré à la recherche en santé des femmes

La santé des femmes continue d’être un domaine sous-financé, ce qui mène à des écarts en matière de connaissances, de traitements et de soins. Nous exhortons le gouvernement fédéral à établir une voie de financement réservée et à accroître le financement de la recherche ciblant des affections qui sont propres aux femmes ou qui les touchent d’une manière disproportionnée.

3. Une mise en application des normes de l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre dans le cadre des études financées par les Instituts de recherche en santé du Canada

Le niveau de conformité à l’Analyse comparative fondée sur le sexe et le genre Plus (ACSG Plus) des projets de recherche financés par le gouvernement fédéral est loin d’être parfait. Une surveillance de la conformité plus stricte et l’obligation de faire rapport des différences liées au sexe et au genre permettraient d’améliorer la qualité de la recherche et de produire des résultats qui débouchent sur une amélioration des soins prodigués aux femmes.

Pour en savoir plus, ou pour encourager l’ACESF, consultez le site whcc.ca/fr/ .

Communiquez avec :

Daniel St. Germaine, directeur, Marketing, marque et communications | ACESF (WHCC)

daniel.stgermaine@whcc.ca

Sources

Fondation canadienne de la ménopause. (2023). Ménopause et vie professionnelle au Canada. Consulté sur le site https://fondationcanadiennedelamenopause.ca/menopause-et-vie-professionnelle-au-canada/

Rademaker, M. (2001). Do women have more adverse drug reactions? American Journal of Clinical Dermatology, 2(6), 349-51.

Stranges, T. N. (2023). Are we moving the dial? Canadian health research funding trends for women’s health, 2S/LGBTQ + health, sex, or gender considerations. Biology of Sex Differences, 14(40). Disponible : https://doi.org/10.1186/s13293-023-00524-9

