inGroup International reconocida como la agencia #1 de Costa Cruceros en Norteamérica

El premio fue entregado durante el evento Costa Americas Awards de Costa Cruceros

GUAYNABO, Puerto Rico, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International se enorgullece en anunciar su reciente reconocimiento por parte de Costa Cruceros. La compañía recibió el distinguido premio Over the Top, que la reconoce como la agencia número uno en Norteamérica. Este galardón consolida la posición de inGroup’s como el mayor productor de reservas de Costa Cruceros en la región.

“Este premio refleja la confianza que nuestros Miembros depositan en nosotros, el compromiso inquebrantable de nuestra fuerza de ventas independiente—que nos representa con integridad, profesionalismo y corazón—y la fuerza de nuestras alianzas con las líneas de cruceros,” afirmó Michael Hutchison, CEO y Cofundador de inGroup International. “Nos enorgullece haber obtenido este reconocimiento gracias al verdadero trabajo en equipo y a la creencia compartida de que viajar tiene el poder de enriquecer vidas. Esperamos seguir presentando a más viajeros del mundo las experiencias inolvidables que ofrece Costa”

Sumando al significado estratégico de este logro, Anthony Varvaro, Director de Operaciones de inGroup, expresó: “Este premio representa mucho más que volumen; es el resultado de una decisión estratégica y deliberada de colaborar más estrechamente con Costa para lograr mejores márgenes y cumplir objetivos financieros clave. Estamos demostrando que, cuando las navieras nos ofrecen las condiciones económicas adecuadas, podemos generar un volumen sin comparación. Esta alianza estratégica fortalece nuestro modelo de negocio y beneficia a todos—Miembros, Socios y líneas de crucero por igual.”

Costa Cruceros elogió la contribución de inGroup a sus operaciones globales.

“Nuestra alianza con inCruises ha superado las expectativas. Cada día somos testigos de la energía, pasión y entrega que su equipo aporta, comentó Dario Rustico, Gerente General de las Américas en Costa Cruceros. “Este reconocimiento es una celebración merecida de lo que inCruises ha logrado junto a Costa en el último año, y una sincera expresión de nuestro aprecio y gratitud.”

A medida que inGroup International continúa expandiendo su alcance global, alianzas estratégicas como esta reflejan su misión de hacer que los cruceros sean más accesibles, gratificantes y sostenibles para los viajeros en todo el mundo.

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo y una división de inGroup International. Desde su lanzamiento en 2016, la compañía ha sumado más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios. En 2022, se añadió inStays, ofreciendo a los Miembros acceso a 200,000 ofertas en cruceros, hoteles y resorts. inGroup está generando un impacto real en la vida de sus Miembros y se compromete a brindar una oportunidad de negocio sostenible a su creciente equipo de Socios. Además, la compañía reafirma su responsabilidad social global apoyando recientemente a Mercy Ships y los esfuerzos de ayuda a Ucrania. Para más información, visita in.Group e inCruises .

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64bc9482-2e01-4885-893d-8d00b917bd24/es

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

inGroup International reconocida como la agencia #1 de Costa Cruceros en Norteamérica La Gerente de Alianzas Comerciales Tatiana Wegzyn recibió el premio.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.