Verizon empodera a pequeñas empresas con el nuevo My Biz Plan y garantía de precio fijo por 3 años

My Biz Plan - el primero en la industria - ofrece un plan inalámbrico personalizado que permite a las pequeñas empresas pagar solo por lo que necesitan

NUEVA YORK, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A partir de hoy, Verizon Business ofrece una solución líder en el mercado para que los clientes de pequeñas y medianas empresas (PYMES) personalicen sus planes comerciales inalámbricos, pagando por lo que necesitan, cuando lo necesitan.

Presentamos My Biz Plan

Hoy en día, los proveedores ofrecen a las pequeñas empresas una opción de “buena, mejor, u óptima”. Pero ¿por qué verse obligado a hacer un sacrificio? Las pequeñas empresas quieren control y flexibilidad en sus planes móviles.

Allí es donde entra My Biz Plan . Es fácil: un plan simple con llamadas, datos y mensajes de texto ilimitados que cada pequeña empresa pueda personalizar con servicios adicionales. Desde conectividad internacional hasta la productividad empresarial y más, los clientes pueden agregar y eliminar fácilmente sus servicios adicionales según sus necesidades. Además, los gastos en servicios adicionales pueden reflejar descuentos en sus teléfonos inteligentes.

El My Biz Plan de Verizon incluye:

Precio fijo: Garantía de precio fijo por 3 años para todos los clientes que agreguen My Biz Plan, lo que brinda tranquilidad a los dueños de pequeñas empresas. Esta garantía, primera en la industria, asegura que el precio del plan mensual básico para llamadas, datos y mensajes de texto no cambiará, excluyendo impuestos, tarifas, Cargo por Ajuste Económico y servicios adicionales.

Garantía de precio fijo por 3 años para todos los clientes que agreguen My Biz Plan, lo que brinda tranquilidad a los dueños de pequeñas empresas. Esta garantía, primera en la industria, asegura que el precio del plan mensual básico para llamadas, datos y mensajes de texto no cambiará, excluyendo impuestos, tarifas, Cargo por Ajuste Económico y servicios adicionales. Aplicaciones de seguridad: Verizon Business Mobile Internet Security está incluido en My Biz Plan y ayuda a proteger los dispositivos de las pequeñas empresas contra malware, ransomware y phishing cuando se conectan a la red de Verizon. También están disponibles servicios de seguridad adicionales.

Verizon Business Mobile Internet Security está incluido en My Biz Plan y ayuda a proteger los dispositivos de las pequeñas empresas contra malware, ransomware y phishing cuando se conectan a la red de Verizon. También están disponibles servicios de seguridad adicionales. Precios económicos: Planes desde $29 por mes para 5 o más líneas con pago automático y facturación electrónica, con servicios adicionales que comienzan desde $5 por mes cada uno.

Planes desde $29 por mes para 5 o más líneas con pago automático y facturación electrónica, con servicios adicionales que comienzan desde $5 por mes cada uno. Conectividad internacional: Los empleados de pequeñas empresas pueden mantenerse conectados cuando viajan a más de 210 países y destinos con datos, llamadas y mensajes de texto ilimitados desde $10 al mes.

Oferta especial de lanzamiento

Del 10 de abril al 10 de junio, Verizon Business ofrece a sus clientes ahorros con un 15% de descuento en el precio del plan mensual principal. Este descuento aplica a cualquier línea nueva agregada a My Biz Plan y se mantendrá igual cada mes durante 36 meses.

Eso significa que los dueños de pequeñas empresas pueden obtener 5 líneas por $25 por línea al mes con pago automático y facturación electrónica: una de nuestras mejores ofertas.

“Entendemos los desafíos únicos que enfrentan las pequeñas empresas porque estamos con ellas todos los días”, dijo Iris Meijer, directora de productos y mercadeo de Verizon Business. “Estamos muy emocionados de lanzar My Biz Plan. Es el único plan en la industria que aborda directamente sus necesidades de control y flexibilidad, permitiéndoles mantenerse un paso adelante.”

My Biz Plan ofrece a los dueños de pequeñas empresas la certeza y el control que necesitan: de acuerdo con la encuesta sobre el estado de las pequeñas empresas de 2024 muchas pequeñas empresas tienen dificultades para afrontar los costos mientras invierten en las herramientas y el acceso a Internet necesarios para crecer. My Biz Plan tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas a prosperar poniendo el control en sus manos.

Obtén más información sobre My Biz Plan y las ofertas disponibles para las pequeñas empresas (PYMES) en verizon.com/mybizplan .

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y juegan, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de 134 000 millones de dólares en 2023. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o encuentra una tienda minorista en verizon.com/stores.

