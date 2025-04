Atlantica cierra la adquisición de una línea de transmisión en Uruguay

10 de Abril de 2025 – Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd ha adquirido una línea de transmisión de 231 Km en Uruguay.

La línea entró en operación en el año 2019 y tiene un contrato de arrendamiento financiero con UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas) con vencimiento en 2049. Durante este período, Atlantica recibirá pagos mensuales denominados en dólares estadounidenses que se actualizan mensualmente conforme a un mecanismo de ajuste vinculado a la inflación americana.

Santiago Seage, CEO de Atlantica, mencionó “Este activo, con contrato a largo plazo y perfil de riesgo bajo, encaja perfectamente en el portfolio de líneas de transmisión que tiene Atlantica en la región.”

Con esta nueva línea, Atlantica suma 2,212 km de líneas de transmisión en operación en Sudamérica y está construyendo la extensión de una de sus líneas. La compañía opera en Uruguay desde el año 2014 y actualmente tiene una cartera de activos solares y eólicos con una capacidad instalada de 160 MW en operación. Esta adquisición consolida la presencia de Atlantica en Uruguay y su compromiso de continuar invirtiendo en el país. Con esta línea de transmisión, Atlantica refuerza también su relación con UTE, actual offtaker de sus activos eólicos Palmatir, Cadonal y Melowind, que cuenta con una excelente calificación crediticia (BBB+/Baa1/BBB por S&P, Moody's y Fitch respectivamente).

Atlantica es una empresa de energía renovable, almacenamiento y otras infraestructuras sostenibles con operaciones en Norteamérica, Europa y Sudamérica. Atlantica desarrolla proyectos renovables y de almacenamiento de energía en las geografías en donde está presente (www.atlantica.com).

