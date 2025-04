Rush Factory Oyj

10.4.2025 klo 13.15

Finanssivalvonta on myöntänyt Sunborn Oy:lle ja Saga Palvelut Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Rush Factory Oyj:n osalta

Sunborn Oy ja Saga Palvelut Oy (”Hakijat”) ovat hakeneet Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen pakollisen ostotarjouksen tekemisestä Rush Factory Oyj:n (”Kohdeyhtiö” tai ”Rush Factory”) osalta. Hakijat ovat osa Niemen perheen perhetoimistoa ja yhtiöiden ääniosuudet tulee arvopaperimarkkinalain 11 luvun 20 §:n mukaisesti laskea yhteen yksissä tuumin toimimisen perusteella.

Poikkeuslupaa on haettu Rush Factoryn, Sunborn Oy:n, PM Ruukki Oy:n, Jerovit Investment Oy:n ja Oy Haapalandia Invest Ltd:n 5.12.2024 allekirjoittaman osakevaihtosopimuksen mukaisen osakevaihdon toteuttamiseksi. Osakevaihdossa Rush Factory hankkii Sunborn International Holding Oy:n osakevaihdolla (”Osakevaihto”). Pysyvän poikkeusluvan saaminen on osakevaihtosopimuksen mukaan Osakevaihdon toteuttamisen edellytys.

Finanssivalvonta on 10.4.2025 arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Hakijoille pysyvän poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta, joka niille muutoin syntyisi Osakevaihdon toteuttamisen seurauksena. Pysyvä poikkeuslupa koskee 30 ja 50 prosentin tarjousvelvollisuusrajojen ylitystä. Poikkeusluvalle on erityinen syy, sillä tarjousvelvollisuuden raja ylitetään yritysjärjestelyssä, jossa annetaan vastikkeena kohdeyhtiön osakkeita.

Pysyvän poikkeusluvan edellytyksenä on, etteivät Hakijat tai Hakijoiden kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Kohdeyhtiössä. Edellytyksenä on myös, että Hakijat tai Kohdeyhtiö ovat ennen Kohdeyhtiön yhtiökokousta julkistaneet olennaiset ja riittävät tiedot hakemuksessa kuvatusta Osakevaihdosta ja sen vaikutuksista Kohdeyhtiöön sekä omistus- ja ääniosuudesta, jonka Hakijat voivat vähintään ja enintään saada hakemuksessa kuvatun Osakevaihdon seurauksena.

Lisäksi poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä on, että Kohdeyhtiön yhtiökokouksessa hakemuksessa kuvattua Osakevaihtoa kannattavat Osakevaihdosta riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä. Hakijoiden hakemuksen perusteella Finanssivalvonta katsoo, että hakemuksessa kuvatussa Osakevaihdossa Kohdeyhtiön tämänhetkiset osakkeenomistajat ovat Osakevaihdosta riippumattomia.





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Sunborn International Holding Oy

Sunborn International Holding Oy (SBIH) on kansainvälisesti toimiva, korkeatasoisten jahtihotellien ja muiden kelluvien rakenteiden innovatiivinen kehittäjä, omistaja ja operaattori. Jahtihotelleilla ja muilla kelluvilla rakenteilla voidaan hyödyntää vesialueita kaupunkisatamissa ja arvostetuilla ranta-alueilla. SBIH omistaa tällä hetkellä kaksi jahtihotellia, joissa yhdistyy eksklusiivinen majoitus, ravintolapalvelut ja tapahtumatilat. Toinen jahtihotelleista sijaitsee Lontoossa ja toinen Gibraltarilla. SBIH on alansa pioneeri ja sillä on pitkä kokemus laivanrakennuksesta ja -suunnittelusta sekä eri maiden ranta-alueiden ja satamien kehittämisestä ja lupaprosesseista. SBIH:n palveluksessa on noin 250 henkilöä ja se on osa perheomisteista Sunborn-konsernia.

