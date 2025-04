מודל השריפה של Bitget Token (BGB) עודכן עם שריפה רבעונית ראשונה בהיקף של יותר מ-30 מיליון אסימונים

ויקטוריה, איי סיישל, April 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הכריזה על עדכון משמעותי למנגנון הצריבה של Bitget Token (BGB). שיפור זה מציג מודל מבוסס שירות הקושר את כמות השריפה הרבעונית של BGB לשימוש בבלוקצ'יין, מה שמסמל את התפתחות האסימון לקראת הצגת שקיפות, תאימות וערך אסימון בר-קיימא ברמה גבוהה יותר.

כדי לשקף טוב יותר את האינטגרציה ההולכת וגוברת של BGB במערכות מרכזיות ומבוזרות, מנגנון השריפה החדש מקשר בין נפחי שריפה רבעוניים לכמות ה-BGB המשמשת עבור עמלות גז ברשת באמצעות חשבונות GetGas של Bitget Wallet. על ידי עיגון השריפה לשימוש אמיתי, המודל מקל על ההמרה של BGB לכדי נכס מפתח ביישומי Web3 והעולם האמיתי. נוסחת השריפה לוקחת בחשבון את השימוש של BGB כעמלות גז, את המחיר הממוצע הרבעוני וקבועים מוגדרים מראש כדי להבטיח תהליך דינמי ניתן לאימות.

השריפה הרבעונית הראשונה שבוצעה תחת מנגנון חדש זה חושבה ממש עתה. ברבעון הראשון של 2025, 6,943.63 BGB נוספו לחשבונות GetGas של Bitget Wallet עבור שימוש בעמלות גז ברשת. בהתבסס על הנוסחה החדשה, בסך הכל יישרפו ברבעון זה 30,006,905 BGB. כל הנתונים הקשורים לשריפה, כולל רשומות של עסקאות וכתובות ארנק - נגישים לציבור ברשת כדי להבטיח שקיפות מלאה.

"BGB הופך לגשר חיוני בין מערכות מרוכזות ומבוזרות. על ידי קישור מנגנון השריפה שלו לשימוש ממשי בבלוקצ'יין, נפח השקיפה הרבעונית של BGB יכול להתפתח בהתאם לשימוש אמיתי. עדכון זה מעודד אימוץ ומאפשר כלכלת אסימונים (טוקונומיקה) שקופה וברת קיימא", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "כאשר התפקיד של BGB באקו סיסטם של הבלוקצ'יין ממשיך להתרחב, ניתן לצפות למנגנון שריפה שהינו יותר בר-קיימא".

Bitget Token (BGB) הוא אסימון השירות שמניע את כל האקו סיסטם של Bitget, בבורסה הריכוזית וגם בארנק המבוזר של החברה. ניתן להמר על BGB כדי להרוויח הכנסה פסיבית או לבקש השתתפות בהפצות קידום פופולריות ב-Launchpool ו-PoolX. הוא גם פותח גישה מוקדמת לפרויקטי Web3 בעלי פוטנציאל גבוה דרך Launchpad ו-LaunchX. ברשת, BGB משמש לכיסוי עמלות גז במספר רשתות בלוקצ'יין במקביל ב- Bitget Wallet. החזקת BGB מעניקה למשתמשים הטבות בלעדיות כגון שדרוגים ברמת VIP והזדמנויות לחלוקת רווחים לסוחרים המובילים. BGB הוא יותר מאסימון: זהו שער למשתמשים לעסוק, להשפיע ולצמוח לצד האקו סיסטם של Bitget.

מוקדם יותר השנה, האקו סיסטם של BGB התחזק על ידי שריפה קבועה של 800 מיליון אסימונים המוחזקים בידי הצוות, המהווים 40% מהאספקה ​​הכוללת. בעקבות השריפה הזו בינואר 2025, ההיצע הכולל צומצם ל-1.2 מיליארד אסימונים, וכל ה-100% שלהם נמצאים כעת במחזור.

BGB, שהושק ביולי 2021 במחיר התחלתי של 0.0585 USDT, הגיע לשיא של כל הזמנים של 8.5 USDT בדצמבר 2024, והעניק יותר מפי 100 רווחים מצטברים. לפי CoinMarketCap, הוא מדורג כעת בין שלושת האסימונים הטבעיים המובילים של CEX לפי שווי שוק, והוא מופיע כנכס קריפטוגרפי ששייך ל-30 המובילים.

למידע נוסף על שריפת BGB, בקרו בקישור זה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

