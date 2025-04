Wie KI das Global Peter Drucker Forum verändert

In diesem Jahr steht das Global Peter Drucker Forum unter dem Motto: „Next Era Leadership: All Hands on Deck“. Das Global Peter Drucker Forum geht neue Wege: Mit Hilfe einer Konversations-KI und groß angelegten, adaptiven Interviews sind Teilnehmende dazu aufgefordert, die Zukunft des Managements mitzugestalten.

WEIN, AUSTRIA, April 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Das Global Peter Drucker Forum führt KI-gestützte Werkzeuge ein, um die Beteiligung der Teilnehmenden zu vertiefen und sein umfangreiches Videoarchiv mit Diskussionen über Führungs- und Management zu erschließen. Diese neuen Funktionen ermöglichen es den Teilnehmenden, Inhalte früherer Konferenzen zu erkunden und aktiv an der Gestaltung zukünftiger Managementideen mitzuwirken.In Zusammenarbeit mit Soar Inc. ist das gesamte 16-jährige Videoarchiv des Forums nun über ChatGPT durchsuchbar und interaktiv nutzbar. Es dient nicht nur als leistungsfähiges Recherchetool, sondern ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, Fragen zu Management und Führung zu stellen und sich durch anspruchsvolle Interaktion mit der KI einzubringen.„Dieses Tool hilft den Teilnehmenden, auf bestehendem Wissen aufzubauen, aufkommende Trends zu erkennen und tiefere Gespräche mit Gleichgesinnten und Expertinnen und Experten während der Veranstaltung zu führen“, erklärt Paul Allen, CEO von Soar Inc.Ein zweites KI-Werkzeug – ein Sprachagent, entwickelt für das Vienna Center for Management Innovation – eröffnet eine neue Form der Interaktion. Es ermöglicht groß angelegte, dynamische Einzelinterviews mit Teilnehmenden und zentralen Stakeholdern. Das Vienna Center ist ein Thinktank, der dem Drucker Forum angeschlossen ist.„Der KI-Sprachagent ist ein wegweisender Schritt zur Gestaltung der Zukunft des Managements“, sagt Johan Roos, Executive Director des Vienna Center. „Er lädt die Teilnehmenden zu dynamischen Einzelinterviews ein, die sich in Echtzeit anpassen und direkt in die Diskussion des Forums 2025 einfließen.“„In einer Zeit, in der alle vom Krisengeschehen des Tages absorbiert sind, müssen wir – wie Peter Drucker uns lehrte – den weiteren Horizont einnehmen und auf unser institutionelles Wissen zurückgreifen“, sagt Richard Straub, Gründer und Präsident des Global Peter Drucker Forums. „KI verschafft uns ein ‚intelligentes Gedächtnis‘ und eine neue globale Fähigkeit zur menschlichen Interaktion und Ko-Kreation.“Die KI-gestützten Werkzeuge ermöglichen es den Teilnehmenden, aktiv die nächste Ära des Managements beim Global Peter Drucker Forum mitzugestalten.Über das Global Peter Drucker ForumDas Global Peter Drucker Forum ist eine jährlich in Wien stattfindende Konferenz, die Führungskräfte, WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen versammelt, um Führung in einer sich wandelnden Welt zu reflektieren. Benannt nach dem einflussreichen Managementdenker Peter Drucker, dient sie als Plattform zur Mitgestaltung der Zukunft des Managements. Die Konferenz 2025 mit dem Thema „Next Era Leadership – All Hands on Deck“ findet am 6. und 7. November in der Hofburg in Wien statt.

