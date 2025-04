Robex gibt Vergleichsvereinbarung bekannt

QUÉBEC CITY, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) („Robex“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es mit bestimmten Klägern (die „Kläger“), die Parteien eines Aktienkaufvertrags waren, der am 19. April 2022 zwischen dem Unternehmen, Sycamore Mining Ltd. und seinen Aktionären (der „Sycamore-Aktienkaufvertrag“) in Bezug auf bestimmte von den Klägern geltend gemachte Ansprüche (der „Sycamore-Vertrag“), der noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“) bedarf, eine Vergleichsvereinbarung getroffen hat.

Vorbehaltlich einer gegenseitigen vollständigen und endgültigen Freistellung in Bezug auf das Sycamore-SPA und die damit verbundenen Vereinbarungen hat sich das Unternehmen zu Folgendem verpflichtet:

zur Ausgabe aller ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft, die gemäß dem Sycamore-Aktienkaufvertrag ausgegeben werden können;

zur Zahlung von insgesamt 1.000.000 CAD an die Kläger in einer ersten Rate von 250.000 CAD vor dem 5. Juni 2025 und einer zweiten Rate von 750.000 CAD vor dem 5. September 2025; sowie

zur Gewährung von insgesamt 12.500.000 Stammaktienkaufwarrants (die „Vergleichs-Warrants“) an die Kläger, wobei jeder Vergleichs-Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,75 CAD pro Stammaktie zu erwerben.



Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Unternehmen für Goldproduktion und -erschließung mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen setzt sich für eine sichere, diversifizierte und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Einsatzländern ein, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat das Ziel, einer der führenden mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika zu werden.

Weitere Informationen:

ROBEX RESOURCES INC.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (im Folgenden als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und Investoren und anderen ein besseres Verständnis der Geschäftspläne, der finanziellen Performance und der Lage des Unternehmens zu ermöglichen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“, „Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“, „Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Folgendes beinhalten: Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Vergleichs durch die TSXV und dessen zeitliche Planung; und Abschluss des Vergleichs und dessen zeitliche Planung.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, sollten sie sich als unzutreffend erweisen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Vergleich zu erfüllen, einschließlich der Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und deren zeitliche Planung (einschließlich der Annahme des Vergleichs durch die TSXV).

Bestimmte wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen beim Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und deren Zeitpunkt (einschließlich der Annahme des Vergleichs durch die TSXV). Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

