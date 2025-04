El Black Friday llega temprano con las ofertas de verano de Blue Diamond Resorts

ST. MICHAEL, Barbados, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras la abrumadora respuesta a su más reciente promoción, Blue Diamond Resorts vuelve a superar las expectativas con el lanzamiento de su campaña “Summer Black Friday”, una oferta exclusiva por tiempo limitado que brinda a los viajeros acceso anticipado a la venta más esperada del año, normalmente reservada para fin de año. Disponible únicamente durante tres semanas, este periodo de reservas a mitad de año ofrece grandes ahorros en el diverso portafolio de resorts todo incluido de la compañía, ubicados en algunos de los destinos más deseados del Caribe.

En línea con el creciente deseo de los viajeros de actuar con rapidez y asegurar experiencias memorables, Blue Diamond Resorts impulsa una nueva mentalidad: FOMOT, por sus siglas en inglés “Fear of Missing Out on Travel” (temor a quedarse fuera de una oportunidad de viaje). La campaña Summer Black Friday se alinea con esta tendencia emergente, brindando a los vacacionistas un motivo irresistible para reservar con anticipación y garantizar una experiencia inolvidable antes de que se agoten las oportunidades.

Del 9 al 30 de abril de 2025, los viajeros podrán aprovechar esta promoción especial y planificar su próxima escapada en cualquiera de las espectaculares propiedades frente al mar que conforman el portafolio de la compañía. Si bien pueden elegir viajar en cualquier momento, quienes lo hagan entre la fecha actual y el 30 de septiembre de 2025 accederán a tarifas aún más atractivas.

Esta temporada representa el momento ideal para descubrir el Caribe, al combinar la serenidad de la primavera con la energía del verano. Los viajeros disfrutarán de mayor disponibilidad, un clima excepcional y experiencias inmersivas, sin las multitudes de las temporadas altas. Ya sea una escapada romántica en las recién inauguradas Suites sobre el Agua de Royalton CHIC Antigua, un retiro de bienestar en Hideaway at Royalton Blue Waters, o unas vacaciones familiares en Royalton Punta Cana, hay una experiencia pensada para cada tipo de viajero.

Con marcas reconocidas como Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton y Grand Lido Negril, la compañía hotelera ofrece experiencias personalizadas que trascienden el concepto tradicional de todo incluido. Desde vibrantes escapadas solo para adultos, hasta viajes multigeneracionales y estancias boutique frente al mar, cada resort propone su propia visión del lujo moderno.

La venta Summer Black Friday estará disponible por tiempo limitado y con cupos sujetos a disponibilidad. Para quienes desean anticiparse y evitar el FOMOT, este es el momento ideal para asegurar tarifas exclusivas en su próxima escapada. Los precios pueden variar según el resort, la temporada y el tipo de habitación.

Para más información o para reservar sus próximas vacaciones, visite www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com y www.mystiqueresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com



Una foto que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9881161c-bceb-4f01-b9c3-2529e0d9dbe0es

Para más información, contacte a media@bluediamondresorts.com

Viernes Negro de verano de Blue Diamond Resorts Viernes Negro de verano de Blue Diamond Resorts

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.