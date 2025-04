CBLインターナショナル・リミテッド (CBL International Limited)、ウェブキャストにて2024年通期業績を発表

マレーシア・クアラルンプール発, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- バンレ・グループ (Banle Group)のナスダック上場企業であるCBLインターナショナル・リミテッド (NASDAQ: BANL) は本日、2024年のForm 20-F年次報告書を2025年4月16日に提出し、翌4月17日午前10時香港時間 (4月16日午後10時米国東部時間) よりライブウェブキャストを開催することを発表した。 経営陣は、グループの業績、戦略的イニシアチブ、市場動向について説明を行う予定である。

主な出席者:

チア・テック・リム博士 (Dr. Teck Lim Chia)、会長兼CEO

ニコラス・ファン (Mr. Nicholas Fung)、CFO補佐

ヴィーナス・チャオ (Ms. Venus Zhao)、IR・広報ディレクター



登録リンク:

バンレ・グループについて:

CBLインターナショナル (NASDAQ: BANL) は、バンレ・グループを代表しており、欧州、アジア、南北アメリカの主要港を含む60か所以上の世界の港で事業を展開する、アジア太平洋地域を代表する海上燃料物流プロバイダーである。 同グループは、持続可能な燃料に関するISCC EUおよびISCC Plus認証を取得している。 詳細は、以下を参照されたい:www.banle-intl.com

投資家向け問い合わせ先:

CBLインターナショナル・リミテッド

Eメール:investors@banle-intl.com

報道関係者向け問い合わせ先:

ストラテジック・ファイナンシャル・リレーションズ・リミテッド (Strategic Financial Relations Limited)

シェリー・チェン (Shelly Cheng) | 電話:(852) 2864 4857

アイリス・アウ・ヤン (Iris Au Yeung) | 電話:(852) 2114 4913

Eメール:sprg_cbl@sprg.com.hk

