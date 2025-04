EBC Financial Group ร่วมงาน iFX Expo LATAM 2025 ยกระดับความรู้ทางการเงินในเม็กซิโก

EBC Financial Group เตรียมร่วมงาน iFX Expo LATAM 2025 ที่เม็กซิโกซิตี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักเทรด โบรกเกอร์ และผู้นำด้านฟินเทค พร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตทางการเงินในละตินอเมริกา

ท่ามกลางกระแสการเงินดิจิทัลที่เติบโตในละตินอเมริกา EBC Financial Group ร่วมงาน iFX Expo เม็กซิโกซิตี้ เพื่อเชื่อมโยง ให้ความรู้ และแบ่งปันแนวคิดการเทรด

MEXICO, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- วิถีการจัดการเงินของชาวเม็กซิกันกำลังเปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เพียงการออมทรัพย์แบบเดิมๆ แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้เพื่อลงทุน ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายและโลกที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลมากขึ้น การเทรดออนไลน์เริ่มกลายเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายสำหรับการสำรวจช่องทางสร้างรายได้หรือเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

จากผลสำรวจของสำนักสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินแห่งชาติเม็กซิโก (ENIF) พบว่ามีประชากรกว่า 10 ล้านคนในเม็กซิโกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลแล้ว ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงไม่เพียงแค่ความคุ้นเคยที่เพิ่มขึ้นกับเทคโนโลยี แต่ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเม็กซิกันที่ต้องการควบคุมอนาคตทางเศรษฐกิจของตนเองมากขึ้น

กระแสนี้สอดคล้องกับการงาน iFX Expo LATAM 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นในเม็กซิโกซิตี้ โดยงานนี้จะรวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมการเงินระดับโลก บริษัทเทคโนโลยี และโบรกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญมาไว้ในที่เดียว ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนสถานะปัจจุบันของนวัตกรรมทางการเงินในภูมิภาค

ในมุมมองของ EBC Financial Group ในฐานะบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำที่มีเครือข่ายในกว่า 10 ประเทศ บทบาทของโบรกเกอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่องทางเข้าถึงตลาดเท่านั้น "เราเชื่อว่าการศึกษาคือส่วนสำคัญของการเติบโตของการซื้อขายอย่างรับผิดชอบในเม็กซิโก ภารกิจของเราคือสนับสนุนผู้ที่กำลังก้าวแรก ไม่ใช่ด้วยคำสัญญา แต่ด้วยเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้" โฆเซ มานูเอล เฮเรรา ผู้จัดการภูมิภาคลาตินอเมริกาของ EBC Financial Group กล่าว

การเติบโตของเทรนด์การเทรดดิจิทัลกำลังเปิดบทบาทใหม่ของการเข้าถึงทางการเงินในเม็กซิโก ซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนมากขึ้น การสนทนาในเวทีระดับโลกอย่าง iFX Expo จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group กรุณาเยี่ยมชม www.ebc.com

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.