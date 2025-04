ビットゲット (Bitget)、ビットゲット･オンチェーン (Bitget Onchain) を立ち上げ、CEXユーザーに有望なオンチェーン資産への早期アクセスを提供

セーシェル共和国ビクトリア発, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲットは、CEXとDEXの最良の要素を橋渡しする画期的なイノベーションであるビットゲット・オンチェーンを発表した。 ビットゲット・オンチェーンは、中央集権型プラットフォームのスピード、安全性、簡便性と、新興オンチェーン資産への直接アクセスを組み合わせることにより、ユーザーが暗号通貨の機会の次の波を発見し、取引する方法を再定義する。

ビットゲット・オンチェーンは、USDTまたはUSDCのスポット口座を利用するユーザーに対し、ビットゲット・アプリ (Bitget App) 上で直接オンチェーン資産取引を提供する。 この統合は、内在的な複雑性を伴わずに取引所レベルの取引体験を提供し、新規トレーダーにもオンチェーン取引のプロセスを簡素化している。 同製品は当初はソラナ (Solana)、BNBスマートチェーン (BNB Smart Chain: BSC)、ベース (Base) に対応し、RFC、KTA、その他30を含むトークンの初期バッチが含まれる。

セキュリティに重点を置いているビットゲット・オンチェーンは、中央集権型の取引所レベルの保護を組み込み、オンザチェーンでも安全な取引環境を確保している。 リアルタイムで利用可能なオンチェーン資産の幅広いセレクションを提供するビットゲット・オンチェーンは、早期段階のトークンと市場における新興の機会へのアクセスを提供する。 継続的なアップデートにより、ユーザーは進化しつつあるトレンドを効率良くナビゲートすることができ、新規トレーダーと経験豊かなトレーダーの両方に対応している。

ビットゲット・オンチェーンはAIを活用し、AI主導のスマートスクリーニングを導入し、高度なアルゴリズムを活用してオンチェーン資産のリアルタイムフィルタリングを行い、投資精度を高める。 この機能は情報不足の投資へのエクスポージャーを最小限に抑え、ユーザーは戦略的かつデータ主導の意思決定を行うことができる。

「オンチェーン取引は長い間、複雑なセットアップが問題となっており、ユーザーは使いにくいインターフェースをナビゲートし、リスクを負担する必要がありました。 ビットゲット・オンチェーンは、シームレスで安全な取引体験を提供することで、参入障壁を下げるために作られました」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「ビットゲット・オンチェーンは、中央集権型取引と分散型取引のギャップを埋め、Web3を全ての人にとってより身近なものにします」と同氏は付け加えている。

ビットゲットは、一貫してAIをエコシステムに統合し、取引の精度、セキュリティ、ユーザー体験を強化してきた。 AIを活用した主な機能には、自動化戦略のためのスマートトレーディング・ボット、AIを活用したリスクマネジメントツール、市場動向の予測分析、投資判断を最適化するAI強化コピー取引などがある。 ビットゲット・オンチェーンの立ち上げにより、AI主導のスマートスクリーニングが資産選択をさらに洗練させ、リスクを最小限に抑え、取引効率を向上させる。

ビットゲット・オンチェーンは、ビットゲットの暗号通貨取引所業界における革新的かつスマートなソリューションの追求を象徴するものであり、ユーザーエクスペリエンスと高度なセキュリティおよび市場インサイトを統合している。 ビットゲット・オンチェーンは、アクセシビリティと高度なツールを組み合わせることで、オンチェーン資産取引における随一のプラットフォームとなり、Web3をユーザーにとってさらに身近なものとすることを目指している。

ビットゲット・オンチェーンの機能を利用するには、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール全国代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは以下にアクセスのこと:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道担当者向け問い合わせ先: media@bitget.com

リスクについての警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

この発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b50d68bb-4077-4801-ac63-5f0df78ad8a4

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.