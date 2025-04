Bitget משיקה את Bitget Onchain כדי להעניק למשתמשי CEX גישה מוקדמת לנכסי בלוקצ'יין מבטיחים

ויקטוריה, איי סיישל, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, חושפת את Bitget Onchain - חידוש פורץ דרך שמגשר בין המיטב של CEX ו-DEX. על ידי שילוב המהירות, האבטחה והפשטות של פלטפורמות מרכזיות עם גישה ישירה לנכסי בלוקצ'יין פורצים, Bitget Onchain מגדירה מחדש את האופן שבו משתמשים מגלים וסוחרים בגל הבא של הזדמנויות קריפטוגרפיות.

Bitget Onchain מאפשרת לבצע עסקאות נכסי בלוקצ'יין ישירות באפליקציית Bitget עבור משתמשים המשתמשים בחשבון ספוט עם USDT או USDC. שילוב זה יציע חוויית מסחר ברמת בורסה, אבל ללא מורכבות אינהרנטית, והוא יפשט את התהליך של עסקאות ברשתות בלוקצ'יין אפילו לסוחרים חדשים. בתחילת הדרך יתמוך המוצר ב-Solana, BNB Smart Chain (BSC) ו-Base, ויציע אצווה ראשונית של אסימונים כולל RFC, KTA ועוד 30 נוספים.

עם אבטחה במוקד, Bitget Onchain משלבת הגנה מרכזית ברמת הבורסה כדי להבטיח סביבת מסחר מאובטחת, אפילו בבלוקצ'יין. Bitget Onchain מציעה מבחר רחב של נכסי בלוקצ'יין עם זמינות בזמן אמת, והיא מספקת גישה למטבעות בשלבים מוקדמים ולהזדמנויות חדשות בשוק. עדכונים מתמשכים מבטיחים שמשתמשים יכולים לנווט במגמות מתפתחות ביעילות, תוך שירות לסוחרים חדשים ומנוסים כאחד.

באמצעות מינוף בינה מלאכותית, Bitget Onchain תציג סינון חכם כדי לשפר את דיוק ההשקעה על ידי מינוף אלגוריתמים מתקדמים לביצוע סינון בזמן אמת של נכסי בלוקצ'יין. יכולת זו ממזערת את החשיפה להשקעות שאין עבורן מספיק מידע, ומאפשרת למשתמשים לקבל החלטות אסטרטגיות ומונחות נתונים.

"המסחר בבלוקצ'יין כבר עמוס מזה זמן רב בהגדרות מורכבות הדורשות מהמשתמשים לנווט בממשקים לא ידידותיים ולחשוף את עצמם לסיכונים. Bitget Onchain נוצרה כדי להוריד את מחסום הכניסה עם אספקת חוויית מסחר חלקה ומאובטחת", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "Bitget Onchain תגשר על הפער בין מסחר ריכוזי למבוזר, ויהפוך את web3 לנגישה יותר לכולם".

Bitget משלבת בעקביות בינה מלאכותית באקו סיסטם שלה, תוך שיפור הדיוק במסחר, האבטחה וחוויית המשתמש. תכונות מונעות בינה מלאכותית עיקריות כוללות בוטים חכמים שמסייעים במסחר עבור אסטרטגיות אוטומטיות, כלים לניהול סיכונים מופעלי בינה מלאכותית, אנליטיקת חיזוי למגמות שוק, ומסחר בעותקים משופר באמצעות בינה מלאכותית כדי לייעל את החלטות ההשקעה. עם השקת Bitget Onchain, סינון חכם מבוסס בינה מלאכותית משכלל עוד יותר את בחירת הנכסים, מקטין את הסיכון ומשפר את יעילות המסחר.

Bitget Onchain מייצגת את החתירה של Bitget לפתרונות חדשניים וחכמים בתעשיית הבורסות הקריפטוגרפיות, תוך שילוב חוויית משתמש עם אבטחה ותובנות שוק מתקדמות. על ידי שילוב של נגישות עם כלים מתקדמים במיוחד, Bitget Onchain שואפת להיות הפלטפורמה המובילה למסחר בנכסים ברשת, ולקרב את המשתמשים אפילו יותר ל-Web3.

כדי להשתמש בתכונות של Bitget On-chain, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

