Bitget lanza Bitget Onchain para ofrecer a los usuarios de CEX acceso anticipado a prometedores activos en cadena

VICTORIA, Seychelles, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, presenta Bitget Onchain, una innovación revolucionaria que une lo mejor de la bolsa centralizada y descentralizada (CEX y DEX). Al combinar la velocidad, la seguridad y la simplicidad de las plataformas centralizadas con el acceso directo a los activos emergentes de la cadena, Bitget Onchain redefine la forma en que los usuarios descubren y operan la próxima ola de oportunidades en criptomonedas.

Bitget Onchain proporciona transacciones de activos en cadena directamente en la aplicación Bitget para usuarios que utilicen una cuenta spot con USDT o USDC. Esta integración ofrecerá una experiencia para operar a nivel de bolsa sin la complejidad inherente, ya que simplificará el proceso de las transacciones en la cadena incluso para nuevos operadores. El producto será compatible inicialmente con Solana, BNB Smart Chain (BSC) y Base, y contará con un lote inicial de tokens que incluye RFC, KTA y 30 más.

Con la seguridad como eje central, Bitget Onchain incorpora protección centralizada a nivel de intercambio para garantizar un entorno de operaciones seguro, incluso en la cadena. Al ofrecer una amplia selección de activos en cadena con disponibilidad en tiempo real, Bitget Onchain brinda acceso a tokens en fase inicial y a oportunidades de mercado emergentes. Actualizaciones continuas garantizan que los usuarios puedan explorar las tendencias en evolución de forma eficaz y respondan tanto a los operadores nuevos como a los experimentados.

Bitget Onchain aprovechará la IA e introducirá la selección inteligente impulsada por IA para mejorar la precisión de la inversión mediante el aprovechamiento de algoritmos avanzados para llevar a cabo el filtrado en tiempo real de los activos en la cadena. Esta capacidad minimiza la exposición a inversiones desinformadas, lo que permite a los usuarios tomar decisiones estratégicas y basadas en datos.

"Las operaciones en cadena están plagadas de configuraciones complejas desde hace mucho tiempo, las cuales obligan a los usuarios a explorar interfaces poco amigables y exponerse a riesgos. Bitget Onchain se creó para reducir la barrera de entrada, al ofrecer una experiencia de operaciones segura y sin inconvenientes", declaró Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Bitget Onchain tenderá un puente entre las operaciones centralizadas y las descentralizadas, y hará que Web3 sea más accesible para todos", añadió.

Bitget integró sistemáticamente la IA en su ecosistema, lo que mejora la precisión de las operaciones, la seguridad y la experiencia del usuario. Entre las principales funciones basadas en IA, se incluyen robots de operaciones inteligentes para estrategias automatizadas, herramientas de gestión de riesgos basadas en IA, análisis predictivos de tendencias del mercado y operaciones por imitación mejoradas con IA para optimizar las decisiones de inversión. Con el lanzamiento de Bitget Onchain, la evaluación inteligente basada en IA afina aún más la selección de activos, minimiza el riesgo y mejora la eficiencia de las operaciones.

Bitget Onchain representa la búsqueda de soluciones innovadoras e inteligentes de Bitget en el sector de intercambios de criptomoneda al integrar la experiencia del usuario con la seguridad avanzada y los conocimientos del mercado. Al combinar la accesibilidad con herramientas muy avanzadas, Bitget Onchain pretende ser la plataforma de referencia para las operaciones de activos en la cadena, lo que acercará aún más a los usuarios a Web3.

Acerca de Bitget

Bitget se estableció en 2018 y es la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3. Bitget brinda sus servicios a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su característica pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , Ethereum y de otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas de cadenas múltiples de clase mundial que ofrece una gran variedad de soluciones y características integrales Web3 que incluyen funcionalidad de billetera, token swap, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia en impulsar la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio a nivel mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

