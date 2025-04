Wawanesa dévoile les bénéficiaires des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés, totalisant plus de 150 000 $

WINNIPEG, Manitoba, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin d’aider les Canadiens à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour réduire les risques de sinistres et de dommages liés aux feux de forêt, Wawanesa accorde plus de 150 000 de dollars en subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés à 12 organismes locaux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Champions du climat Wawanesa, qui renforce l’engagement annuel de deux millions de dollars de l’assureur à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Les subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés soutiendront des efforts essentiels de prévention et d’atténuation, notamment la création d’une ressource mobile de nettoyage des combustibles de feux de forêt, l’installation de pare-étincelles pour les feux de camp et des programmes de gestion des plantes, des broussailles et des arbres en surnombre.

« Comme les feux de forêt constituent une menace croissante dans tout le pays, la résilience est essentielle pour protéger les maisons, les fermes et les entreprises », a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice, Communications et impact communautaire, à Wawanesa. « Nous sommes fiers de nous associer à ces organismes locaux et de leur donner les moyens de prendre des mesures proactives pour contribuer à rendre les lieux où ils vivent et travaillent plus sûrs. Après tout, en tant qu’assureur mutuel détenu et exploité par des Canadiens, nous ne nous contentons pas de servir ces communautés : nous en faisons partie. »

Pour une troisième année consécutive, nous accordons des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés, en partenariat avec Intelli-feuMC Canada et l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques.

« La participation des communautés est la pierre angulaire de la mise en œuvre des principes Intelli-feu », a déclaré Lisa Walker, directrice, Résilience et partenariats, Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui gère Intelli-feuMC Canada. « Les mesures prises par la population et les communautés contribueront à réduire les risques de feux de forêt pour vous, votre famille et vos voisins. Aucune tâche n’est trop lourde lorsque les communautés travaillent ensemble pour réduire le risque de feux de forêt auquel elles sont exposées. »

« L'année dernière, environ un tiers de la ville de Jasper a été détruit par un feu de forêt agressif et rapide », a déclaré Paul Kovacs, directeur général de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques. « De nombreuses communautés canadiennes qui risquent de subir le même sort sont petites et disposent de peu de ressources pour gérer le risque efficacement. Les subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés de Wawanesa a aidé bon nombre de ces communautés au cours des trois dernières années à faire face à ce risque en contribuant au financement de projets clés d'atténuation des incendies. »

Une liste complète des bénéficiaires des subventions pour la prévention des feux de forêt dans les communautés et de leurs projets est accessible sur wawanesa.com.

À propos de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 3,5 milliards de dollars et à un actif de 10 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com.

