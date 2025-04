Basil Bangs lance sa collection de poufs haut de gamme au Canada

MONTRÉAL, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La marque australienne de style de vie Basil Bangs est fière d'annoncer le lancement de sa collection de poufs au Canada. Reconnue pour ses imprimés, son savoir-faire artisanal et ses produits haut de gamme pour la vie en plein air, Basil Bangs apporte une touche rafraîchissante au luxe décontracté avec cette nouvelle gamme de produits.

Conçus pour une utilisation intérieure et extérieure, les poufs Basil Bangs allient un design contemporain à des matériaux durables qui peuvent résister aux exigences de la vie moderne. Que vous souhaitiez créer un espace détente décontracté au bord de la piscine, un coin douillet sur le balcon ou un coin lecture ludique à l'intérieur, ces poufs offrent un confort, un style et une fonctionnalité exceptionnels.

« La collection de poufs vise à rendre le beau design facile à vivre », déclare Mike Durante, cofondateur de Basil Bangs. « Nous voulions offrir aux Canadiens une solution d'assise élégante et durable qui fonctionne aussi bien dans un condo du centre-ville qu'au chalet. »

Points forts de la collection

Remplis à la main à Montréal : Chaque pouf est rempli à la main dans l'entrepôt de Montréal, ce qui garantit un contrôle de la qualité, un savoir-faire local et une livraison rapide dans tout le Canada.



Chaque pouf est rempli à la main dans l'entrepôt de Montréal, ce qui garantit un contrôle de la qualité, un savoir-faire local et une livraison rapide dans tout le Canada. Tissus en polyester de qualité supérieure : Résistants à la décoloration, hydrofuges et faciles à nettoyer, ils sont parfaits pour les étés canadiens et pour se sentir bien à l'intérieur toute l'année.



: Résistants à la décoloration, hydrofuges et faciles à nettoyer, ils sont parfaits pour les étés canadiens et pour se sentir bien à l'intérieur toute l'année. Couleurs et imprimés caractéristiques : Un mélange de couleurs neutres intemporelles et de motifs ludiques conçus en Australie et exclusifs à Basil Bangs.



: Un mélange de couleurs neutres intemporelles et de motifs ludiques conçus en Australie et exclusifs à Basil Bangs. Confort modulaire : Légers et faciles à déplacer, ils sont parfaits pour les espaces de vie flexibles, les patios, les terrasses ou les chambres d'enfants.



: Légers et faciles à déplacer, ils sont parfaits pour les espaces de vie flexibles, les patios, les terrasses ou les chambres d'enfants. Conçue pour durer : Avec des coutures renforcées et des fermetures éclair robustes, chaque pièce est conçue pour résister à une utilisation quotidienne avec style.



Cette collection redéfinit les sièges décontractés avec une esthétique raffinée. Les clients peuvent mélanger et assortir les produits de la collection pour créer leur espace de détente idéal, à l'intérieur ou à l'extérieur.

La collection complète est maintenant disponible sur basilbangs.ca, avec une livraison au Canada et un service à la clientèle basé à Montréal.

À propos de Basil Bangs

Fondée à Sydney, en Australie, Basil Bangs crée des produits au design élégant pour l'extérieur et la vie quotidienne. Des parasols et mobilier d'extérieur aux articles décoratifs et aux produits pour la plage, la marque s'engage à offrir des produits durables, fonctionnels et au design intemporel. Fièrement disponible au Canada, Basil Bangs continue d'apporter le luxe à la vie moderne.

Pour les demandes des médias, les images haute résolution ou les interviews, veuillez contacter :

Nüline Distribution

Distributeur de Basil Bangs au Canada

Courriel : info@nulinedistribution.com

