Surat Terbuka Ketua Pegawai Undang-undang Bitget Menyerlahkan Pelan Pengembangan dan Pematuhan Kawal Selia

VICTORIA, Seychelles, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka telah menerbitkan surat terbuka daripada Ketua Pegawai Undang-undangnya, Hon Ng, yang menyerlahkan usaha bursa dalam pematuhan serta pengembangan peraturan global. CEX terus berkembang dalam pasaran kripto global dengan mendapatkan kelulusan kawal selia dan mengembangkan operasinya. Dengan tumpuan yang kuat kepada pematuhan, Bitget sedang menavigasi landskap kawal selia yang berkembang dengan lebih lapan lesen yang diperoleh sambil memastikan pengguna mempunyai akses kepada persekitaran perdagangan yang selamat dan telus.

Hon Ng, Ketua Pegawai Undang-undang di Bitget, telah menangani hala tuju strategik syarikat dalam sepucuk surat terbuka, menyediakan rancangan untuk mengembangkan kedudukan kawal selia Bitget merentasi pelbagai bidang kuasa. Kenyataan beliau menunjukkan kepentingan dialog kawal selia dan menyerlahkan inisiatif akan datang yang bakal membentuk masa depan platform.

"Persekitaran kawal selia yang mengelilingi aset digital semakin jelas dan Bitget mengambil langkah proaktif untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memastikan pertumbuhan yang bertanggungjawab. Pematuhan bukanlah satu kewajipan, ia adalah satu keperluan; ia mengenai menetapkan piawaian untuk industri dan membina ekosistem yang mampan untuk pengguna," kata Hon Ng, Ketua Pegawai Undang-undang di Bitget.

Bitget telah pun memperoleh pendaftaran dan kelulusan dalam beberapa pasaran utama, termasuk Australia, Itali, Poland, Lithuania, UK, Republik Czech dan El Salvador. Pencapaian ini sejajar dengan strategi syarikat untuk bekerja dalam rangka kerja undang-undang dan menyokong inisiatif yang menggalakkan keselamatan termaju serta perlindungan pengguna. Pasukan undang-undang dan pematuhan bekerjasama untuk mendapatkan lesen tambahan dalam bidang kuasa yang akan meningkatkan lagi kebolehcapaian dan kredibiliti platform.

Salah satu objektif utama untuk tahun hadapan adalah memperkemaskan protokol pematuhan syarikat. Proses Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang kukuh sedang dilaksanakan untuk mengoptimumkan pengesahan pengguna sambil mematuhi peraturan anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Selari dengan usaha itu, Bitget turut melabur dalam alat pemantauan transaksi canggih untuk mengesan dan mencegah aktiviti haram, memastikan semua operasi mematuhi piawaian tertinggi integriti kewangan.

Kerjasama dengan pengawal selia dan agensi penguatkuasaan undang-undang kekal sebagai aspek penting dalam usaha pematuhan Bitget. Syarikat tersebut telah mewujudkan saluran komunikasi langsung dengan pihak berkuasa untuk memudahkan pelaporan yang telus dan menambah baik masa tindak balas terhadap kes aktiviti yang mencurigakan. Dengan mengguna pakai penyelesaian teknologi baharu, Bitget menyasarkan untuk mempertingkatkan kerjasama global sambil menjaga privasi pengguna.

Sebagai tambahan kepada kemajuan kawal selia, Bitget memberikan tumpuan kepada memperkenalkan produk inovatif yang selaras dengan keperluan pematuhan. Bitget sudah membina perlindungan pengguna yang lebih kukuh, ciri pengurusan risiko dan langkah keselamatan yang dipertingkatkan yang mengukuhkan ketahanan dan kredibiliti platform. Ini adalah sejajar dengan sasaran syarikat untuk mengekalkan platform dagangan yang selamat, patuh dan mengutamakan pengguna.

Sebagai sebahagian daripada komitmennya terhadap operasi yang bertanggungjawab, Bitget mematuhi sepenuhnya kawalan sekatan antarabangsa. Pengguna dari kawasan larangan dilarang mengakses platform, memastikan semua aktiviti kekal dalam sempadan undang-undang. Sebuah pasukan pematuhan yang berdedikasi sentiasa memantau perkembangan kawal selia global untuk melaraskan dasar mengikut keperluan.

Strategi perundangan dan pematuhan Bitget direka bentuk untuk menyesuaikan diri dengan landskap aset digital yang berubah secara pantas. Dengan perbincangan kawal selia yang berkembang di seluruh dunia, syarikat tersebut bersedia untuk menyesuaikan rangka kerjanya agar sejajar dengan dasar baharu dan piawaian industri yang baru muncul. Pasukan undang-undang terus terlibat dalam perbincangan dengan pembuat dasar untuk menyumbang kepada pembangunan peraturan crypto yang bertanggungjawab.

"Pematuhan ialah proses berterusan yang memerlukan pandangan jauh dan kerjasama. Matlamat kami di sini adalah mudah: kami mematuhi, mengembangkan, beroperasi dan berkembang. Tumpuan kami kekal pada menjadikan kripto boleh diakses oleh semua orang di seluruh dunia, dan setiap lesen dan kelulusan adalah selangkah lebih dekat dengannya," tambah Ng.

Usaha pengembangan dan pematuhan Bitget yang berterusan mengesahkan lagi peranannya sebagai pemain terkemuka dalam pasaran kripto. Dengan terus berada di hadapan perubahan kawal selia dan melaksanakan langkah keselamatan yang ketat, syarikat sememangnya merancang untuk mengekalkan gelarannya sebagai salah satu bursa kripto paling dipercayai di seluruh dunia.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 100 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula.. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini boleh didapati di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce89060-7391-4f7b-8779-f290efb24dc4

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.