ビットゲット (Bitget) の最高法務責任者、公開書簡で事業拡大と規制遵守計画を強調

セーシェル共和国ビクトリア発, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲットは、最高法務責任者であるホン・ング (Hon Ng) による公開書簡を発表した。この公開書簡は、世界的な規制遵守と拡大における同取引所の取り組みを強調している。 CEXは規制当局の認可を確保し、事業を拡大することで世界の暗号市場で成長を続けている。 ビットゲットではコンプライアンスに特に重点を置き、8つを超えるライセンスを取得し、ユーザーが安全で透明性の高い取引環境にアクセスできるようにしながら、進化しつつある規制環境に対応している。

ビットゲットの最高法務責任者であるホン・ングは、公開書簡で同社の戦略的方向性について言及し、同社が複数の管轄区域で規制上の地位を拡大する計画を示した。 同氏の声明は、規制当局との対話の重要性を示し、同プラットフォームの将来を形作る今後の取り組みを強調している。

「デジタル資産を取り巻く規制環境がより明確に定められつつあり、ビットゲットでは責任ある成長を確保するために、当局と協力する積極的な措置を講じています。 コンプライアンスは、業界の基準を設定し、ユーザーのために持続可能なエコシステムを構築するために存在する、義務というより必要なものです。」と、ビットゲットの最高法務責任者であるホン・ングは述べている。

ビットゲットはすでに、オーストラリア、イタリア、ポーランド、リトアニア、英国、チェコ共和国、エルサルバドルなど、いくつかの主要市場で登録と承認を確保している。 これらの達成は、法的枠組みの中で活動し、高度なセキュリティとユーザー保護を促進するイニシアチブをサポートするという同社の戦略に沿ったものである。 法務チームとコンプライアンスチームは、同プラットフォームのアクセシビリティと信用性をさらに向上させるため、管轄区域における追加ライセンスの取得に向けて密接に協力して取り組んでいる。

次年度の主な目標のひとつは、同社のコンプライアンス規程に磨きをかけることだ。 マネーロンダリング防止とテロ資金対策の規制を遵守すると同時にユーザー確認を最適化するため、強力な本人確認 (Know Your Customer: KYC) プロセスを導入中である。 これと並行して、ビットゲットは不正行為を検出・防止するための高度なトランザクション監視ツールに投資し、すべての運営が最高水準の金融インテグリティを遵守することを保証している。

規制当局や法執行機関との協力は、ビットゲットのコンプライアンスへの取り組みの重要な側面であり続けている。 同社は、透明性のある報告を促進し、疑わしい活動がある場合の応答時間を改善するために、当局との直接的な通信チャネルを確立している。 ビットゲットは、新しい技術的ソリューションを採用することで、ユーザーのプライバシーを保護しながら、グローバルな協力を強化することを目指している。

同社では、規制関係の進展だけでなく、コンプライアンス要件に沿った革新的な商品の導入にも注力している。 既に、より強力なユーザー保護、リスクマネジメント機能、および同プラットフォームの耐久性と信用性を強化するセキュリティ対策の強化を構築している。 これは、安全で規則を守り、ユーザー中心の取引プラットフォームを維持するという同社の目標に沿ったものである。

責任ある運営へのコミットメントの一環として、ビットゲットは国際的な制裁管理を厳守している。 制限対象地域からのユーザーのプラットフォームへのアクセスは禁止されており、全てのアクティビティが合法範囲内に留まることを保証している。 専任のコンプライアンスチームは、グローバルな規制動向を継続的に監視し、必要に応じてポリシーを調整している。

ビットゲットの法務およびコンプライアンス戦略は、急速に変化しつつあるデジタル資産の状況に適応するように設計されている。 規制に関する議論が世界中で展開される中、同社では新しいポリシーや新たな業界標準に沿うよう、その枠組みを調整する準備を整えている。 法務チームは、暗号通貨規制の責任ある発展に貢献するために、政策立案者との対話を続けている。

「コンプライアンスは、先見性と協力を必要とする継続的なプロセスです。 当社の目標はシンプルで、規則を守り、拡張し、運営し、成長することです。 当社の焦点は、世界中の誰もが暗号通貨にアクセスできるようにすることであり、各ライセンスと承認はそれに近づく一歩なのです。」とングは付け加えている。

ビットゲットの継続的な拡張とコンプライアンスへの取り組みは、暗号通貨市場における主要プレーヤーとしての役割を再確認するものである。 同社は、規制の変化を先取りし、厳格なセキュリティ対策を実施することで、世界で最も信頼される暗号通貨取引所のトップの1つという称号を守り続ける意気込みである。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資する場合は、失っても構わない資金のみを割り当てることが推奨される。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

