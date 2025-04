מכתב פתוח של המנהל המשפטי הראשי של Bitget מדגיש תוכניות התרחבות וציות לרגולציה

ויקטוריה, איי סיישל, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, פרסמה מכתב פתוח מאת המנהל המשפטי הראשי שלה, הון נג (Hon Ng ), המדגיש את מאמצי הבורסה בציות רגולטורי גלובלי והתרחבות. ה-CEX ממשיך לצמוח בשוק הקריפטו העולמי על ידי השגת אישורים רגולטוריים והרחבת פעילותו. עם התמקדות חזקה בתאימות, Bitget מנווטת בנופים רגולטוריים מתפתחים עם למעלה משמונה רישיונות שהושגו תוך הבטחת גישה למשתמשים לסביבת מסחר מאובטחת ושקופה.

הון נג, המנהל המשפטי הראשי ב-Bitget, התייחס לכיוון האסטרטגי של החברה במכתב פתוח, וסיפק תוכניות להגדלת המעמד הרגולטורי של Bitget בתחומי שיפוט מרובים. הצהרותיו מראות את החשיבות של דיאלוגים רגולטוריים ומדגישות יוזמות עתידיות שיעצבו את עתיד הפלטפורמה.

"הסביבה הרגולטורית סביב נכסים דיגיטליים הופכת מוגדרת יותר, ו-Bitget נוקטת בצעדים יזומים כדי לעבוד לצד הרשויות כדי להבטיח צמיחה אחראית. ציות אינו חובה, הוא הכרח; מדובר בקביעת סטנדרט לתעשייה ובניית מערכת אקולוגית בת קיימא למשתמשים", אמר הון נג, מנהל משפטי ראשי ב-Bitget.

Bitget כבר הבטיחה רישומים ואישורים במספר שווקים מרכזיים, כולל אוסטרליה, איטליה, פולין, ליטא, בריטניה, צ'כיה ואל סלבדור. הישגים אלה עולים בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה לעבוד במסגרות משפטיות ולתמוך ביוזמות המקדמות אבטחה מתקדמת והגנה על המשתמשים. צוותי המשפט והציות עובדים בשיתוף פעולה הדוק כדי להשיג רישיונות נוספים בתחומי שיפוט שישפרו עוד יותר את הנגישות והאמינות של הפלטפורמה.

אחת המטרות העיקריות לשנה הקרובה היא לחדד את פרוטוקולי הציות של החברה. תהליך חזק של הכר את הלקוח שלך (KYC) מיושם כדי לייעל את אימות המשתמשים תוך הקפדה על תקנות נגד הלבנת הון ומימון טרור. במקביל, Bitget משקיעה בכלים מתקדמים לניטור עסקאות כדי לזהות ולמנוע פעילות בלתי חוקית, מה שמבטיח שכל הפעולות עומדות בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה פיננסית.

שיתוף פעולה עם רגולטורים וסוכנויות אכיפת חוק נותר היבט מרכזי במאמצי הציות של Bitget. החברה הקימה ערוצי תקשורת ישירים עם הרשויות כדי לאפשר דיווח שקוף ולשפר את זמני התגובה במקרים של פעילות חשודה. על ידי אימוץ פתרונות טכנולוגיים חדשים, Bitget שואפת לשפר את שיתוף הפעולה הגלובלי תוך שמירה על פרטיות המשתמשים.

בנוסף להתקדמות הרגולטורית, Bitget מתמקדת בהצגת מוצרים חדשניים התואמים את דרישות התאימות. Bitget כבר בונה הגנה חזקה עוד יותר על המשתמש, תכונות ניהול סיכונים ואמצעי אבטחה משופרים המחזקים את העמידות והאמינות של הפלטפורמה. זה עולה בקנה אחד עם יעדי החברה לשמור על פלטפורמת מסחר מאובטחת, תואמת וממוקדת משתמש.

כחלק ממחויבותה לפעולות אחראיות, Bitget מקפידה על בקרות סנקציות בינלאומיות. על משתמשים מאזורים מוגבלים נאסר לגשת לפלטפורמה, מה שמבטיח שכל הפעילויות יישארו בגבולות החוקיים. צוות ציות ייעודי עוקב באופן רציף אחר ההתפתחויות הרגולטוריות הגלובליות כדי להתאים את המדיניות לפי הצורך.

האסטרטגיה המשפטית והציות של Bitget נועדה להסתגל לנוף הנכסים הדיגיטליים המשתנה במהירות. עם התפתחות הדיונים הרגולטוריים ברחבי העולם, החברה מוכנה להתאים את המסגרת שלה כך שתתאים למדיניות חדשה ולסטנדרטים מתפתחים בתעשייה. הצוות המשפטי ממשיך לעסוק בשיחות עם קובעי מדיניות כדי לתרום לפיתוח אחראי של תקנות קריפטו.

"ציות הוא תהליך מתמשך הדורש ראיית הנולד ושיתוף פעולה. המטרה שלנו כאן היא פשוטה: אנחנו מצייתים, מתרחבים, פועלים וצומחים. ההתמקדות שלנו נותרה בהפיכת הקריפטו לנגיש לכולם ברחבי העולם, וכל רישיון ואישור הם צעד קרוב יותר אליו", הוסיף נג.

מאמצי ההתרחבות והתאימות המתמשכים של Bitget מאשרים מחדש את תפקידה כשחקנית מובילה בשוק הקריפטו. על ידי הקדמת שינויים רגולטוריים ויישום אמצעי אבטחה קפדניים, החברה אכן מתכננת לשמור על תוארה כאחת מבורסות הקריפטו המהימנות ביותר בעולם.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

